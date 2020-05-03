تبادل "غير معتاد" لإطلاق النار على الحدود بين الكوريتين غداة ظهور كيم جونغ أون

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تبادل الجيشين الكوري الشمالي والجنوبي إطلاق النار على الحدود في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي الأحد. ويأتي الحادث غير المعتاد غداة ظهور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون علنا لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع من الغياب، وسط تكهنات عدة حول صحته.

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت الأحد طلقات ناريّة عدّة باتّجاه الجنوب في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة، ما دفع القوات الكورية الجنوبية إلى الردّ.

يأتي هذا التبادل غير المعتاد لإطلاق النار بين الطرفين غداة ظهور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون علناً للمرة الأولى بعد ثلاثة أسابيع من الغياب، وسط تكهنات عدة حول صحته.

وأثار غياب كيم جونغ أون تكهنات بشأن وضعه الصحي وتساؤلات حول خلافته على رأس الدولة النووية، حتى ظهوره مجددا السبت في صور رسمية.

وإذا اختفى كيم الذي يحكم منذ 2011، سيجد البلد الشيوعي نفسه للمرة الأولى مقابل خلافة غير مخطط لها مسبقا.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي في بيان إنّ موقعاً للحرس الكوري الجنوبي أصيب بطلقات عدّة من الشمال. وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الجانب الجنوبي.

وذكرت سيول "رد جيشنا بجولتين من إطلاق النار وتحذير وفقاً لكتيبنا". وأضافت هيئة الأركان أنها تتواصل مع الشمال عبر الخط العسكري الساخن لتحديد سبب الحادثة.

ولا تزال الكوريتان عمليا في حالة حرب منذ أن توقفت الحرب الكورية بهدنة عام 1953.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي وكيم اتفقا على تخفيف التوتر العسكري على الحدود بين الكوريتين خلال قمتهما في بيونغ يانغ في أيلول/سبتمبر 2018.

لكن كوريا الشمالية لم تلتزم بغالبية ما اتفق عليه حينها، وقطعت بيونغ يانغ إلى حد كبير التواصل مع سيول.

فرانس24/ أ ف ب

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