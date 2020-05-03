رونالد كومان في المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية

أولي سكارف أ ف ب/ارشيف

المدرب الهولندي رونالد كومان في صورة مؤرخة 22 تشرين الأول/اكتوبر 2017، خلال مباراة في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بين فريقه السابق إيفرتون وأرسنال.

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امستردام (أ ف ب)

نُقِلَ مدرب المنتخب الهولندي لكرة القدم رونالد كومان الى المستشفى الأحد في أمستردام بعد تعرضه لأزمة قلبية، وقد خضع لعملية جراحية ناجحة بحسب ما أكدت الشركة التي تدير أعماله ووسائل إعلام محلية.

وأفادت صحيفة "دي تلغراف" الهولندية أن سيارة إسعاف نقلت كومان من منزله الى مستشفى في أمستردام الأحد بعد تعرضه لمشاكل في القلب، وخضع بعض الظهر لعملية قسطرة وحالته مستقرة بفضل الرعاية السريعة التي تلقاها، بحسب ما نقلت عن زوجته بارتينا.

أما الشركة التي تدير أعمال النجم السابق البالغ من العمر 57 عاما، فأشارت الى أنه "خضع لعملية قسطرة ناجحة"، مضيفة في بيان "سيحتاج رونالد الى الراحة لبضعة أيام، ونأمل منكم احترام ذلك"، أي عدم إزعاجه أو العائلة.

ومن المتوقع أن يغادر المدافع السابق لأياكس وبرشلونة الإسباني المستشفى غدا الإثنين بحسب "دي تلغراف" التي تواصلت مع زوجته ومدير أعماله روب يانس.

ويشرف كومان على المنتخب الهولندي منذ شباط/فبراير 2018 بعقد لأربعة أعوام ونصف، وذلك خلفا لديك أدفوكات الذي استقال من منصبه بعد فشل التأهل الى مونديال روسيا.

ونجح كومان في قيادة المنتخب الى نهائيات كأس أوروبا التي أرجئت لمدة عام حتى صيف 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، كما قاده الى نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية حيث خسر شبانه أمام البرتغال صفر-1.

وأعرب الاتحاد الهولندي عن صدمته، لكن "لحسن الحظ، الأمور أصبحت أفضل قليلا. الكثير من القوة وتعافى بسرعة أيها المدرب"، بحسب ما كتب في حسابه على تويتر.

© 2020 AFP