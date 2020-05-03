ريبورتاج: مخاوف في روسيا وسط ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا وصعوبة تشخيصه

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في أواخر شهر مارس/آذار أمضى بافيل موروزوف 12 يوما في مستشفى قرب منزله، وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها، أنه كان يعاني من التهاب رئوي حاد وليس من فيروس كورونا. لكن وبعد إجرائه فحوصات في مستشفى آخر، كانت التحاليل إيجابية وتبين أخيرا أنه مصاب بالفيروس الفتاك، لكن السلطات لم تضفه إلى قائمة الحالات المؤكدة الطويلة. ووسط ارتفاع عدد المصابين بوباء كوفيد-19 في روسيا، أمرت السلطات المستشفيات باستقبال الحالات وبعلاجها. غير أن المصالح الصحية في العاصمة الروسية لم تكن مجهزة بالمعدات لمعالجة الأمراض المعدية. فيما أكدت موسكو أنها جهزت أكثر من 800 سرير في مستشفى جديد.