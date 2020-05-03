فرنسا: 135 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مع تراجع في أعداد مرضى العناية المركزة

سجلت فرنسا الأحد وفاة 135 شخصا إضافيين خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الاجمالية للوفيات إلى 24 ألفا و895 منذ الأول من آذار/مارس، وفق ما اعلنت الإدارة العامة للصحة الأحد. وتراجع الضغط على أقسام العناية المركزة مع مغادرة ثمانية مصابين بكوفيد-19، لكن العدد الإجمالي لمرضى هذه الأقسام لا يزال يتجاوز القدرات المعتادة.

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أعلنت الإدارة العامة للصحة في فرنسا الأحد وفاة 135 شخصا إضافيين خلال 24 ساعة بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الى 24 ألفا و895 منذ الاول من آذار/مارس.

وأورد بيان أن 24 الفا و895 شخصا قضوا بفيروس كورونا منذ الاول من اذار/مارس بينهم 15 الفا و583 شخصا في المستشفيات وتسعة الاف و312 في دور المسنين ومراكز الرعاية الاجتماعية.

وتراجع الضغط على اقسام الانعاش في شكل طفيف مع مغادرة ثمانية مصابين بكوفيد-19 تلك الاقسام، لكن العدد الاجمالي للمرضى فيها لا يزال يتجاوز القدرات المعتادة.

فرانس24/ أ ف ب

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