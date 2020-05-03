فيروس كورونا: إيطاليا تبدأ الاثنين المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الحجر الصحي

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس 24

تبدأ الاثنين في إيطاليا المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الحجر الصحي، في تجربة حذرة تستمر حتى مساء ال17 من مايو/ أيار. وتهدف هذه المرحلة إلى اختبار كيفية تعامل السكان مع تخفيف إجراءات العزل. وسيعود 4 مليون و202 ألف موظف إلى أعمالهم حيث تبنت الحكومة حزمة إجراءات منها عودة النشاط التجاري إلى محلات البيع بالجملة، بالإضافة إلى عودة المكتبات والمحامين وأطباء الأسنان والمطاعم ونقاط بيع الأطعمة بالقطعة بشرط عدم التجمهر. كما سمحت السلطات باستخدام وسائل النقل العام تحت المراقبة الصارمة من اللجنة العلمية التي تتلقى يوميا تقاريرا تحدد من خلالها إما عودة الحياة لطبيعتها أو إعادة فرض حجر صحي جديد في البلد الأوروبي المنكوب.