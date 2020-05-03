فيروس كورونا: الولايات المتحدة تسجل 1453 حالة وفاة في 24 ساعة والحصيلة تبلغ 66224

إرتفع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 66 ألفا، بعد أن أحصت البلاد 1453 حالة وفاة إضافية خلال يوم واحد، وفقا لإحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز السبت.

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سجلت الولايات المتحدة 1453 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من 66 ألفا، وفقا لإحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز السبت.

وعند الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي السبت (00,30 ت غ الأحد)، أحصت الجامعة أكثر من 1,1 مليون إصابة بكوفيد-19 في البلاد و66224 وفاة، بزيادة قدرها 2 في المئة مقارنة بحصيلة الجمعة.

ورغم أن أعداد الضحايا ما زالت مرتفعة، تتقدم الولايات الفدرالية على طريق رفع إجراءات الحجر الصحي.

وسمحت وكالة الغذاء والدواء، السلطة الأمريكية لضبط أسواق الأدوية، بشكل عاجل باستخدام العقار التجريبي "رمديسيفير" الذي يمكن على قولها أن يساعد في شفاء المرضى.

ولإنعاش الاقتصاد، شرعت أكثر من 35 من الولايات الأمريكية الخمسين في رفع إجراءات العزل الصارمة التي فرضتها، أو باتت على وشك القيام بذلك، بينما تتضاعف التظاهرات "لإعادة فتح أمريكا" في جميع أنحاء البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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