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فيروس كورونا: فرنسا تشدد على حماية البيانات الشخصية لمستخدمي تقنية "التعقب الإلكتروني"

وزير الصحة أوليفييه فيران خلال مؤتمر صحفي في باريس، فرنسا 28 مارس/ آذار 2020 © أ ف ب

تأمل فرنسا في الحول دون وقوع موجة ثانية من وباء كوفيد-19 خصوصا عند رفع إجراءات الحجر الصحي بشكل تدريجي ابتداء من الـ11 من مايو/ أيار. ومن ضمن الإجراءات التي من المتوقع أن تتخذها فرنسا هو مراقبة المرضى عن طريق تزويدهم بشرائح للهواتف الذكية محملة بخاصية تتبع. وقد تم الاستعانة بنحو 4000 شخص لإتمام مهمة "التعقب الإلكتروني" التي أثارت جدلا واسعا بين الحكومة وأعضاء من المعارضة. وردت الحكومة الفرنسية على انتقادات المعارضة عن طريق التشديد على حماية البيانات الشخصية لمستخدمي الخاصية.