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فيروس كورونا يتفشى في أغلب مناطق الجزائر والرئيس تبون لا يستبعد تشديد إجراءات العزل

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

قال مراسل إذاعة مونت كارلو الدولية في الجزائر إن "الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا وصلت إلى 4295 منذ ظهور الجائحة في نهاية فبراير/شباط، وعدد الوفيات بلغ 459 وهي أعلى نسبة عربيا وإفريقيا. الوباء انتقل من البليدة (بؤرة الانتشار الأساسية) إلى 48 ولاية في الجزائر". وأضاف فيصل مطاوي "قال الرئيس عبد المجيد تبون إنه وفي حالة تواصل ارتفاع عدد حالات الإصابة، فقد يلجأ إلى إعادة إغلاق المحلات" لوقف تفشي جائحة كوفيد-19 في البلاد.