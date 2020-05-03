وفاة الفنان والمغني الجزائري إيدير عن 70 عاما بعد صراع مع المرض

إيدير في برنامج "ضيف ومسيرة" على فرانس24، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

توفي الفنان والمغني الجزائري إيدير مساء السبت في مستشفى بباريس عن 70 عاما بعد صراع طويل مع المرض، كما أعلنت عائلته في حسابه الرسمي على موقع فيس بوك. واشتهر إيدير عالميا بأغنية "فافا إيوفا".

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توفي المغني الجزائري المعروف عالميا إيدير مساء السبت بمستشفى "بيشا" في العاصمة الفرنسية باريس عن 70 عاما إثر صراع طويل مع المرض، كما علنت عائلته على موقع فيس بوك.

وبلغ إيدير، واسمه الحقيقي حميد شريت، الشهرة العالمية في عالم 1976 بأغنيته "فافا إينوفا" التي ذيعت في 77 بلدا وترجمت إلى 15 لغة، وهي تتناول الحياة والمعاناة اليومية لسكان منطقة القبائل في شمال وسط الجزائر.

ولد إيدير في 25 أكتوبر/تشرين الأول في قرية آث لحسن بمنطقة بني يني، وبدأت مسيرته الفنية في مطلع سبعيات القرن الماضي.

علاوة مزياني

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