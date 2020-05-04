إرجاء مونديال السباحة من صيف 2021 الى أيار/مايو 2022

صورة من تصفيات سباق السباحة 400 م متنوعة في دورة الألعاب الآسيوية، جاكرتا في 22 اب/اغسطس 2018

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باريس (أ ف ب)

أرجئت بطولة العالم للسباحة التي كانت مقررة في صيف 2021، الى أيار/مايو 2022 وذلك بعد قرار تأجيل أولمبياد طوكيو لعام حتى صيف 2021، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) الإثنين.

وحدد الاتحاد الدولي الموعد الجديد لمونديال السباحة الذي تستضيفه اليابان أيضا لكن في فوكووكا على جزيرة كيوشو جنوب البلاد، بين 13 و29 أيار/مايو 2022، موضحا على لسان رئيسه الأوروغوياني خوليو ماليوني في بيانه الإثنين "بعد التواصل مع المعنيين والوقوف على ملاحظاتهم، ليس لدينا شك في أن القرار المتخذ سيوفر أفضل الظروف الممكنة لجميع المشاركين في هذه البطولة".

وتابع "في هذه الفترة غير المسبوقة من حالة عدم اليقين، يأمل +فينا+ في أن يؤدي الإعلان عن هذه التواريخ الى وضوح مسألة التنظيم بالنسبة لجميع المعنيين".

وكان من المفترض أن تقام البطولة التي تجمع بين منافسات الأحواض، المياه المفتوحة، الغطس، السباحة الفنية وكرة الماء، بين 16 تموز/يوليو والأول من آب/أغسطس 2021، لكن هذه التواريخ تضارب مع الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو المقرر الآن بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس 2021.

وحتى قبل تأجيل أولمبياد طوكيو، وبعد القرار الذي صدر في اواخر آذار/مارس، أشار الاتحاد الدولي للسباحة الى أنه يدرس مع شركائه مسألة إعادة برمجة البطولة الأهم لديه على الروزنامة.

© 2020 AFP