فيروس كورونا: هل بدأ الوباء بالانتشار في فرنسا منذ نهاية ديسمبر؟

مريض بفيروس كورونا محاط بطاقم طبي قبل نقله بطائرة هليكوبتر من مستشفى جامعة ستراسبورغ إلى بفورتسهايم في ألمانيا، فرنسا 24 مارس/ آذار 2020.

أعلن رئيس قسم الإنعاش في مستشفيي أفيسين وجان فردييه في منطقة سين سان دوني بضاحية باريس، البروفسور إيف كوهن، الأحد عن إصابة كشفتها الفحوصات وتعود إلى 27 ديسمبر/كانون الأول. وأثار هذا الإعلان فرضية ظهور فيروس كورونا المستجد بفرنسا في نهاية 2019 وليس في نهاية يناير/كانون الثاني 2020.

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هل يعود ظهور فيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول؟ فقد أعلن رئيس قسم الإنعاش في مستشفيي أفيسين وجان فردييه في منطقة سين سان دوني (ضاحية باريس) البروفسور إيف كوهن الأحد عن إصابة كشفتها الفحوص وتعود إلى 27 ديسمبر/كانون الأول.

وهذ أمر لا يبدو مستبعدا لدى خبراء اشتبهوا بإصابة سابقة لأولى الحالات الرسمية المعلنة في فرنسا في أواخر كانون الثاني/يناير، إذ تعود الإصابات الثلاث الأولى المؤكدة بفيروس "سارس-كوف-2" إلى 24 يناير/كانون الثاني لدى زوجين صينيين ثلاثينيين يتحدران من مدينة ووهان، بؤرة الوباء الأولى في العالم، وشخص من سكان منطقة بوردو بجنوب غرب فرنسا عاد من رحلة إلى الصين.

نتيجة واحدة إيجابية من أصل 14 فحصا

البروفسور إيف كوهن أوضح الإثنين لوكالة الأنباء الفرنسية: "أعدنا الكشف على كل ملفات المرضى الذين أدخلوا قسم الإنعاش في مستشفى جان فردييه بين 2 ديسمبر/كانون الأول و16 يناير/كانون الثاني وكانوا يعانون من التهاب رئوي لكن فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل جاء سلبيا"، في إشارة إلى الفحوص التي أجريت لهم في ذلك الحين.

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وخضع المرضى لهذه الفحوص لتشخيص أي إصابة بالإنفلونزا أو بأي فيروس من سلالة كورونا غير فيروس كورونا المستجد الذي لم يكن معروفا بعد في ذلك الوقت.

وفي ضوء تفشي وباء كوفيد-19، تم تحليل العينات المجلدة مرة جديدة لكشف أي إصابة بفيروس كورونا المستجد وقال الطبيب إنه "من أصل المرضى الـ14، جاءت نتيجة واحد إيجابية".

فيروس ينتشر بشكل خفي بين السكان من غير أن يتم رصده

والمريض هو رجل عمره 42 عاما خضع للفحص في 27 ديسمبر/كانون الأول، بحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة "جورنال أوف أنتيمايكروبيال إيجنتس"، ما يثبت بحسب واضعيها أن "كوفيد-19 كان منتشرا في فرنسا منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019، أي قبل شهر من الحالات الأولى الرسمية".

ومن الفرضيات المطروحة بحسب البروفسور كوهن، أن يكون الرجل أصيب بالعدوى من زوجته التي كانت مصابة بالفيروس بدون أن تظهر عليها أعراض، وهي كانت تعمل في قسم الأسماك في سوبرماركت "بجانب قسم السوشي حيث يعمل موظفون متحدرون من أصول آسيوية".

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وقال رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى أفيسين البروفسور أوليفييه بوشو: "كان بالإمكان أن نحدس ذلك، لأن ما حصل شبيه بعض الشيء بما عرفته الصين: من ميزات هذا الفيروس أنه ينتشر بشكل خفي بين السكان من غير أن نرصده، وفي مرحلة ثانية يتخذ أشكالا سريرية".

تحديد أصول الوباء في الصين "في نوفمبر أو ديسمبر 2019"

ففي 31 كانون الأول/ديسمبر أبلغت بكين منظمة الصحة العالمية عن بؤرة حالات التهاب رئوي مجهول المصدر في ووهان، في حين أن السلطات الصحية في المدينة تحدد تاريخ الحالات الأولى في 8 كانون الأول/ديسمبر، فيما أفادت دراسة نشرت في مجلة "ذي لانسيت" الطبية عن رصد مريض أول في الأول من كانون الأول/ديسمبر.

كذلك خلصت مختلف الدراسات التي حللت التحولات الجينية للفيروس بهدف رسم "شجرة عائلته"، إلى تحديد أصول الوباء في الصين "في نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول 2019"، بحسب ما أوضح الخبير في علم الأوبئة في كلية "إمبيريال كولدج" في لندن إريك فولز.

أما بالنسبة إلى المدن الأوروبية والأمريكية الشمالية الكبرى، فقال فولز مؤخرا لوكالة الأنباء الفرنسية إن الدراسات تظهر "بداية الوباء في منتصف يناير/كانون الثاني أو بداية فبراير/شباط على أبعد تقدير".

لكن مدير الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي "سي إن إر إس" في جامعة مونبولييه سامويل أليزون شدد على أنه "ينبغي التمييز برأيي بين الحالات المعزولة والطفرة الوبائية".

وأوضح لوكالة الأنباء الفرنسية أنه "في ما يتعلق بموجة الوباء في فرنسا، فإن البيانات الحالية تحدد تاريخها بين منتصف يناير/كانون الثاني ومطلع فبراير/شباط".

لكنه أضاف "من المحتمل أن تكون حالات معزولة استوردت في وقت سابق ونتجت عنها ربما سلسلات عدوى خمدت".

فرانس24/ أ ف ب

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