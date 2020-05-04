اجتماع للقادة الأوروبيين لجمع تبرعات من أجل إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا

يجتمع قادة الدول الأوروبية الاثنين لجمع تبرعات بهدف تمويل أبحاث لإيجاد لقاح فعال ضد فيروس كورونا. وهي مبادرة أوروبية أطلقت بدعم من منظمة الصحة العالمية. ويسعى القادة الأوروبيون وهذه المنظمة، من خلال هذا الاجتماع عبر الإنترنت، إلى جمع نحو سبعة مليارات ونصف المليار يورو.

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في مسعى من القادة الأوروبيين الى توحيد الجهود للتصدي لفيروس كورونا، يجتمع هؤلاء الاثنين عن بعد بواسطة تقنية الفيديو، في مبادرة تدعمها منظمة الصحة العالمية، لجمع تبرعات الغرض منها تمويل البحوث العلمية إيجاد لقاح في أسرع وقت ممكن.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "إذا أردنا حقا اتباع نهج عالمي، إذا حصل أحدهم على العلاج يجب عليه ألا يجعله في متناول أولئك الذين يملكون المال فقط. ولكن يجب أن يكون لدينا قدرة إنتاجية كافية لكي يتمكن أي شخص في هذا العالم من الحصول على اللقاح".

ويسعى القادة الأوروبيون ومنظمة الصحة العالمية من خلال هذا الاجتماع عبر الانترنت إلى جمع نحو سبعة مليارات ونصف المليار يورو عبر التبرعات.

تبرعات ستطلق تعاونا عالميا غير مسبوق، ليس فقط بين العلماء والمتخصصين في الرعاية الصحية في جميع دول العالم، لكن أيضا بين العديد من الحكومات والمنظمات الدولية، باستثناء الصين والولايات المتحدة الأمريكية اللتان لم تبديا اهتماما بالمشروع....

وفي حال تم جمع المبلغ المطلوب وطور اللقاح، يبقى تعزيز التعاون بين البلدان لضمان تمويل تصنيع اللقاح وتسليمه إلى جميع دول العالم...

ماري زعرور حنا

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