الاتحاد الدولي للسباحة يؤجل بطولة العالم 2021 إلى 2022

صورة من تصفيات سباق السباحة 400 م متنوعة في دورة الألعاب الآسيوية، جاكرتا في 22 آب/أغسطس 2018

تم تأجيل بطولة العالم للسباحة التي كانت مقررة في صيف 2021 إلى مايو/أيار 2022، وفق بيان للاتحاد الدولي للسباحة صدر الاثنين. ويهدف قرار التأجيل إلى تجنب أي تعارض مع الألعاب الصيفية 2021 بعد أن تم إرجاء دورة ألعاب طوكيو الصيفية حتى صيف 2021.

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أعلن الاتحاد الدولي للسباحة الاثنين تأجيل بطولة العالم للسباحة (فينا) التي كانت مقررة في صيف 2021، إلى مايو/أيار 2022، ويأتي ذلك بعد قرار تأجيل أولمبياد طوكيو لعام حتى صيف 2021.

وتضمن بيان لرئيس الاتحاد الدولي الأوروغوياني خوليو ماليوني الاثنين أنه "بعد التواصل مع المعنيين والوقوف على ملاحظاتهم، ليس لدينا شك في أن القرار المتخذ سيوفر أفضل الظروف الممكنة لجميع المشاركين في هذه البطولة". في إشارة إلى الموعد الجديد لمونديال السباحة الذي تستضيفه اليابان على جزيرة كيوشو جنوب البلاد، بين 13 و29 مايو/أيار 2022.

وأضاف ماليوني "في هذه الفترة غير المسبوقة من حالة عدم اليقين، يأمل الاتحاد في أن يؤدي الإعلان عن هذه التواريخ إلى وضوح مسألة التنظيم بالنسبة لجميع المعنيين".

وكان من المفترض أن تقام البطولة التي تجمع بين منافسات الأحواض، المياه المفتوحة، الغطس، السباحة الفنية وكرة الماء، بين 16 يوليو/تموز و1 أغسطس/آب 2021، لكن هذه التواريخ تضارب مع الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو المقرر الآن بين 23 يوليو/تموز والثامن من أغسطس/آب 2021.

وحتى قبل تأجيل أولمبياد طوكيو، وبعد القرار الذي صدر في أواخر مارس/آذار، أشار الاتحاد الدولي للسباحة إلى أنه يدرس مع شركائه مسألة إعادة برمجة البطولة الأهم لديه على الرزنامة.

فرانس24/ أ ف ب

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