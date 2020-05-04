ايقاف لاعب كرة المضرب المصري يوسف حسام مدى الحياة

خالد دسوقي ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

اوقفت وحدة النزاهة في كرة المضرب اللاعب المصري يوسف حسام مدى الحياة بسبب تورطه في قضايا فساد والتلاعب بنتائج المباريات، ليحذو حذو شقيقه كريم حسام الذي واجه العقوبة ذاتها بعد ان وجهت اليه 16 تهمة بينها اعطاء معلومات سرية وتسهيل المراهنات.

واصدرت وحدة النزاهة بيانا أكدت فيه بان حسام (21 عاما) الموقوف موقتا منذ ايار/مايو الماضي، اوقف مدى الحياة بسبب تهم فساد متعددة والتلاعب بنتائج مباريات.

وقد اصدرت المحامية الانكليزية الشهيرة جاين موالكاهي الحكم بحق حسام بعد جلسة استماع استمرت ثلاثة ايام في لندن في آذار/مارس الماضي.

وكشف البيان الصادر عن وحدة النزاهة انه خلال فترة اربع سنوات بين عامي 2015 و2019 قام حسام بالتآمر مع جهات اخرى بحملة واسعة النطاق متعلقة بمراهنات فاسدة على المستوى الدنيا في عالم كرة المضرب.

واضاف البيان بان الامر يتعلق ب21 خرقا ضمن برنامج محاربة الفساد في كرة المضرب، بينها ثماني حالات بالتلاعب بنتائج المباريات، ست حالات حيث قام بتسهيل عملية المراهنات ثم بالطلب من لاعبين اثنين عدم بذل افضل الجهود.

وختم البيان "بات حسام مستبعدا بصورة مستمرة عن المشاركة او حضور اي حدث في كرة المضرب باشراف السلطات المسؤولة عن كرة المضرب".

ويحتل حسام حاليا المركز 810 في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين علما بان افضل مرتبة له كانت في كانون الاول/ديسمبر عام 2017 عندما احتل المركز 291 عالميا.

وكان كريم حسام شقيق يوسف اوقف ايضا مدى الحياة بعد ان وجهت اليه 16 تهمة فساد عام 2018.

© 2020 AFP