تسارع وتيرة الإصابات بكورونا في روسيا لتتجاوز 145 ألف حالة

يوري كادوبنوف ا ف ب

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موسكو (أ ف ب)

سجلت روسيا الاثنين قفزة جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي تجاوز 145 ألف حالة في البلاد، التي تشهد الآن أسرع وتيرة انتشار للوباء في أوروبا.

وأظهرت الارقام الرسمية اصابة 10 آلاف و581 إصابة جديدة في الساعات ال24 الاخيرة، أي أقل بـ 52 فقط من الرقم القياسي المسجل يوم الأحد، ما يرفع الحصيلة الاجمالية إلى 145 ألفا و268 حالة و1356 حالة وفاة في روسيا.

وكما هي الحال في دول أخرى، أصاب فيروس كورونا المستجد رأس هرم الدولة. فرئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين اعلن الخميس انه اصيب بالفيروس. والجمعة، قال وزير البناء الروسي فلاديمير ياكوشيف إنه مصاب أيضا بكوفيد-19.

ومع بدء العديد من الدول الأوروبية أجراءات تخفيف العزل، صارت روسيا أكثر دولة في القارة الأوروبية تسجّل عدد إصابات جديدة. غير أنّ معدل الوفيات المعلن رسمياً أقل من المعدل في دول مثل إيطاليا واسبانيا، وأيضاً الولايات المتحدة.

وتعزو السلطات ذلك إلى الإغلاق السريع للحدود والفحوص الواسعة ومراقبة العدوى، في حين تشكك الأصوات المنتقدة في هذه الأرقام.

رغم ذلك، تستعد البلاد، اعتبارا من 12 ايار/مايو، لرفع تدريجي لتدابير الاغلاق الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين الاسبوع الفائت، مع اقراره بان الوضع لا يزال "صعبا".

وقالت رئيسة جهاز الرقابة على الصحة العامة في روسيا آنا بوبوفا الاثنين إن هذا يمكن أن يحدث لكنها حذرت "اليوم هذا مجرد أمل".

وتابعت في مقابلة تلفزيونية إذا بدأ الروس في انتهاك القواعد "بحلول 12 أيار/مايو سيكون من الواضح أننا بحاجة إلى تشديدها".

- "من الصعب البقاء بالمنزل" -

وباتت موسكو بؤرة الوباء في روسيا، حيث تتركز نحو نصف الحالات في العاصمة.

وتم إدخال رئيس الوزراء ميشوستين إلى المستشفى، وقال المتحدث باسمه الاحد إنّه يواصل العمل رغم تلقيه العلاج.

وكّثف المسؤولون الروس من تحذيراتهم للمواطنين للبقاء في منازلهم هذا الأسبوع خلال العطلات الرسمية.

وكتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على مدونته "من المؤكد أن الخطر يتعاظم" داعيا السكان إلى احترام الاحتواء.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين في مقابلة مع تلفزيون روسيا 24 الاثنين إنّ "الطقس يزداد دفئا وبالطبع يصعب على الناس البقاء في منازلهم".

وتابع لكن "لسوء الحظ عندما نخرج إلى الشارع هناك الكثير من الناس والكثير من السيارات. من المحتمل أن يكون ذلك انتهاكا خطيرًا للحظر ... قد يرتفع منحنى الحالات الجديدة مرة أخرى".

وأوضح بيسكوف أنّ بوتين سيعقد اجتماعا للحكومة الأربعاء بعد أن طلب من المسؤولين وضع خطة لرفع الإغلاق تدريجيا.

وفي مواجهة الوباء، اضطر الكرملين الى ارجاء العرض العسكري السنوي في التاسع من ايار/مايو في ذكرى الانتصار على المانيا النازية.

وسيتم استبداله بتحليق للطائرات العسكرية فوق المدن الرئيسية، وتم التدريب لهذا الاستعراض الاثنين فوق موسكو.

© 2020 AFP