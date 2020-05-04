فيروس كورونا: الفرنسيات يواجهن خطرا متزايدا للاعتداءات الجنسية في الشوارع الخالية بسبب الحجر الصحي

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أفادت منظمات نسوية فرنسية بوجود زيادة في نسبة الحوادث المتعلقة بالاعتداءات والتحرش ضد النساء اللواتي يخرجن من منازلهن في ظل الإغلاق الناتج عن أزمة فيروس كورونا. ويعرف المعتدون أن ضحاياهم لسن قادرات على الاستنجاد بأحد نظرا للحجر الصحي المفروض منذ 17 مارس/آذار.

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أفادت منظمات نسوية بوجود زيادة، بفرنسا، في نسبة الحوادث المتعلقة بالاعتداءات والتحرش ضد النساء اللواتي يخرجن من منازلهن في ظل غياب الحشود بسبب الإغلاق الناتج عن أزمة فيروس كورونا.

وجعل غياب الحشود الكثير من النساء هدفا سهلا للمعتدين والمتحرشين، وبات الخوف نفسه يلازمهن "في النهار كما في الليل".

المنظمات النسوية حذرت من الزيادة في نسبة الحوادث التي تحصل في وضح النهار من جانب المعتدين الذين يعرفون أن ضحاياهم لسن قادرات على الاستنجاد بأحد للمساعدة.

"لم يكن أمامي أي طريقة للهروب..."

الناشطة الحقوقية فاطمة بن عمر (36 عاما) قالت إن عددا من الشبان قاموا بمطاردتها في شارع ريفولي، وهو من الطرقات الرئيسية في باريس لكنه بات خاليا من السيارات والمارة.

وأضافت: "لقد اقتربوا مني لأنني كنت أتجاهل كلامهم وبدأوا يهينوني ويهددوني. كان الأمر مخيفا للغاية". وتابعت: "لم يكن أمامي أي طريقة للهروب كل المتاجر كانت مغلقة ولم يكن هناك أحد لأطلب منه المساعدة".

من جهتها، روت لورين مارتان وهي ممرضة تبلغ 28 عاما وتسكن بضاحية مجاورة للعاصمة الفرنسية: "في اليوم الثاني من تدابير الإغلاق [المفروض في 17 مارس/آذار]، هاجمني بعض الشباب في المترو وسرقوا هاتفي. بدأت بالصراخ فلاذوا بالفرار لكن بعد ذلك، اقترب مني الشخص الوحيد في القطار، وهو رجل، وسألني إذا كنت متزوجة".

أصبح النهار مثل الليل.. لم يعد ثمة فرق بالنسبة إلى النساء

وقد أقنعتها حوادث أخرى من هذا القبيل بشراء دراجة هوائية للذهاب إلى العمل. وقالت مارتان: "إن الوضع أسوأ من قبل. هناك عدد أقل من الأشخاص لاستهدافهم وعدد أقل من الشهود".

ولم تنشر الشرطة أرقاما رسمية عن عدد تقارير الاعتداء التي حصلت خلال فترة الإغلاق. إلا أن المدعين العامين أفادوا الأسبوع الماضي بأن امرأتين تعرضتا للاغتصاب في مكانين عامين مختلفين في غضون 24 ساعة.

وقالت الناشطة النسوية جيرالدين فرانك في باريس إنها رصدت عبر وسائل التواصل الاجتماعي روايات الكثير من النساء اللواتي تحدثن عن تجربتهن وتعرضن للمضايقة أثناء محاولتهن الاستفادة من لحظات قليلة في الخارج.

وأضافت "لقد تحولت هذه اللحظات إلى محنة مؤلمة، وأجبرت النساء على العودة إلى المنزل بسبب الخوف". وتابعت: "أصبح النهار مثل الليل ولم يعد ثمة فرق بالنسبة إلى النساء".

"أراقب بشكل دائم لمعرفة ما إذا كان هناك شخص يلاحقني"

وتحدثت دانييلا كورالو مارتان البالغة 26 عاما عن هذا الخوف "الذي نشعر به عادة في الليل فقط" وقالت إنها تعرضت لمضايقات بشكل يومي في رحلات المترو منذ منتصف آذار/مارس.

وأضافت دانييلا: "أبقي عيني مفتوحتين وأراقب بشكل دائم لمعرفة ما إذا كان هناك شخص يلاحقني... لا أركب قطارا خاليا من الركاب أو فيه عدد قليل منهم ولا أستمع إلى الموسيقى".

وقالت وزيرة المساواة بين الجنسين مارلين شيابا الخميس إنها تشعر بالقلق من "خطر حقيقي متمثل بزيادة العنف الجنسي" اعتبارا من 11 أيار/مايو عندما تخفف إجراءات العزل في أجزاء كثيرة من البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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