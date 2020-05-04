فيروس كورونا: فرنسا تتخطى عتبة 25 ألف وفاة بعد تسجيل 306 حالات إضافية خلال 24 ساعة

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طاقم طبي في وحدة العناية المركزة في مستشفى Lariboisière في باريس، 27 أبريل/ نيسان 2020.

سجلت فرنسا وفاة 306 أشخاص خلال 24 ساعة بسبب فيروس كورونا، كما أعلنت الإدارة العامة للصحة الإثنين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 25 ألفا و201 منذ 1 مارس/آذار. وتراجع عدد الأشخاص الموجودين في وحدات العناية المركزة إلى 3696 شخصا مقابل 3819 شخصا الأحد، في تراجع لليوم السادس والعشرين على التوالي.

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أعلنت الإدارة العامة للصحة في فرنسا الإثنين وفاة 306 أشخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 25 ألفا و201 منذ 1 مارس/آذار.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن عدد الأشخاص الموجودين في وحدات الرعاية المركزة تراجع إلى 3696 شخصا مقابل 3819 شخصا الأحد في تراجع لليوم السادس والعشرين على التوالي.

وتوفي يوم الأحد 135 شخصا.

فرانس24/ رويترز

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