كأس اسبانيا: بلباو وسوسييداد يطالبان بإقامة النهائي بحضور الجماهير

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مدريد (أ ف ب)

أصدر ناديا أتلتيك بلباو وريال سوسييداد الاثنين بيانا مشتركا طالبا فيه الاتحاد الاسباني لكرة القدم، إقامة مباراتهما المؤجلة في نهائي كأس الملك بسبب فيروس كورونا المستجد، بحضور الجماهير.

وكان من المقرر ان يلتقي فريقا اقليم الباسك للمرة الاولى في نهائي أقدم مسابقة كروية في البلاد في 18 نيسان/ابريل الفائت على ملعب كارتوخا في اشبيله، قبل تعليق جميع منافسات كرة القدم منذ منتصف شهر آذار/مارس بسبب تفشي "كوفيد-19".

وجاء في البيان "بعد اجتماعهما برئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم، اتفق رئيسا أتلتيك بلباو وريال سوسييداد، الناديان اللذان بلغا نهائي كأس الملك لموسم 2019-2020، على التقدم بطلب للاتحاد من أجل إقامة النهائي بحضور الجماهير وبصورة رسمية في موعد يحدد باتفاق الاطراف الثلاثة".

وتابع البيان "لطالما كانت رغبة وإرادة الناديين، أمس واليوم، أن نلعب النهائي أمام مشجعينا (...) لذا يأمل أتلتيك وريال سوسييداد أن يضمن الاتحاد إقامة نهائي الكأس وأن يكون له طابع رسمي".

وطالب الناديان من "الأمين العام للاتحاد الاسباني أن تتخذ الهيئة المفوضة للجمعية العمومية للاتحاد الاسباني، المقرر أن تجتمع في الثامن من أيار/مايو 2020، قرار تعديل البرنامج وتسمح بإقامة نهائي كأس الملك".

ورد الاتحاد الاسباني مؤكدا دعمه لطلب الناديين، حيث قال في بيان "يتشارك الاتحاد تماما رغبة ناديي أتلتيك بلباو وريال سوسييداد بإقامة نهائي كأس الملك بحضور الجماهير، حين تسمح الظروف الصحية والرياضية بذلك".

وأكد البيان أن الاتحاد "سيضع الآليات اللازمة لخوض نهائي كأس الملك بصورة رسمية في الوقت المناسب، أكان في 2020 أو 2021، ولكن قبل نهاية موسم 2020-2021".

وفي حال تعذّر إقامة النهائي قبل انطلاق الموسم المقبل، سيُمنح آخر مقعد مؤهل الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الى صاحب المركز السابع في الليغا الذي يحتله حاليا فالنسيا بدلا من المتوج بلقب الكأس.

ب ف ا/ر م/ز ر

© 2020 AFP