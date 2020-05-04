كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين لمنطقة جنوب ووسط آسيا تعلن أنها ستتقاعد

فابريس كوفريني ا ف ب/ارشيف

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واشنطن (أ ف ب)

أعلنت كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين لمنطقة جنوب ووسط آسيا أليس ويلز الأحد أنّها ستتقاعد من منصبها.

وقالت الخارجيّة الأميركيّة إنّ ويلز التي عملت مساعدةً لوزير الخارجيّة لشؤون جنوب ووسط آسيا بالإنابة، ستتقاعد في 22 أيّار/مايو بعد مسيرة مهنيّة استمرّت 31 عاماً.

وكتب وزير الخارجيّة مايك بومبيو على تويتر "سأفتقد نصيحة أليس الحكيمة والجهود المتفانية لبناء العلاقات ومعالجة التحدّيات عبر جنوب ووسط آسيا".

وقال متحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة إنّ المساعد الجديد لوزير الخارجيّة سيكون توم فاجدا الدبلوماسي الأميركي المخضرم الذي شغل سابقاً منصب القنصل العامّ في مومباي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا إلى علاقة وثيقة مع الهند التي زارها في شباط/فبراير.

© 2020 AFP