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كرة القدم: أندية الدوري الإسباني تعاود التدريبات وتأمل باستئناف المباريات في يونيو

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لاعب ريال مدريد الويلزي غاريث بايل أمام ريال بلد الوليد خلال لقاء الفريقين في الدوري الاسباني على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في 24 آب/ أغسطس 2019
لاعب ريال مدريد الويلزي غاريث بايل أمام ريال بلد الوليد خلال لقاء الفريقين في الدوري الاسباني على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد في 24 آب/ أغسطس 2019 © أ ف ب / أرشيف
نص : فرانس24 تابِع

أكدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الإثنين أن أندية الدرجتين الأولى والثانية ستعود للتدريبات الفردية هذا الأسبوع لأول مرة منذ تعليق النشاط بسبب وباء كورونا، مضيفة أنها تأمل باستئناف الموسم في يونيو/حزيران.

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 قالت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الإثنين في بيان إن أندية الدرجتين الأولى والثانية ستعود للتدريبات الفردية هذا الأسبوع لأول مرة منذ تعليق النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا، مضيفة أنها تأمل باستئناف الموسم في يونيو/حزيران.

وأضافت الرابطة أن الأندية ستلتزم بضوابط وضعها المسؤولون للعودة للتدريبات تم الاتفاق عليها مع السلطات الرياضية والصحية لضمان صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين.

فرانس24/ رويترز

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