مصر: السماح للفنادق باستئناف عملها في السياحة الداخلية بنسبة 25% من طاقتها

© أ ف ب

سمحت السلطات المصرية للفنادق باستئناف عملها واستقبال السياح من داخل أراضيها. واشترطت الحكومة المصرية في ذلك عمل الفنادق بما لا يزيد على 25 بالمئة من طاقتها، على أن يتم السماح بالعمل بنسبة 50 بالمئة من طاقتها اعتبارا من أول يونيو/حزيران.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت الحكومة المصرية الأحد أنها ستسمح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية بشرط العمل بما لا يزيد على 25 بالمئة من طاقتها الاستيعابية حتى نهاية مايو/أيار وتطبيق مجموعة من الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

ويشار إلى أن الفيروس تسبب في توقف نشاط قطاع السياحة المصري الذي يسهم بما يتراوح بين 12 و15 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي مما أسفر عن خسائر تقدر بمليار دولار شهريا.

وأوقفت الحكومة رحلات الطيران الدولية لنقل الركاب وأغلقت الفنادق والمطاعم والمقاهي وفرضت حظر التجول ليلا.

وتضمن بيان للحكومة أن الفنادق ملزمة بتوفير عيادة وطبيب مقيم حتى تتسنى لها العودة إلى العمل وفحص درجات الحرارة بانتظام وتوفير مواد للتعقيم.

وشملت الاشتراطات تسجيل الضيوف إلكترونيا وإخضاع العاملين لفحوص سريعة للكشف عن الفيروس عند دخول المنتجعات وتوفير طابق بالفندق أو مبنى صغير كمنطقة حجر لحالات الاشتباه أو المكتشف إصابتها بالفيروس.

وأشارت الحكومة إنها ستسمح للفنادق بالعمل بنسبة 50 بالمئة من طاقتها اعتبارا من أول يونيو/حزيران.

فرانس24/ رويترز

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك