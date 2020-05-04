هرتا برلين يوقف مهاجمه العاجي كالو لعدم احترامه الارشادات الصحية

توبياس شفارتس ا ف ب

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برلين (أ ف ب)

اوقف نادي هرتا برلين الالماني الاثنين مهاجمه العاجي سالومون كالو بمفعول فوري بعد ان قام بنشر شريط فيديو يظهر فيه مصافحته لبعض لاعبي فريقه وبعض العاملين في النادي، مخالفا بالتالي الارشادات الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي من اجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما دانت رابطة الدوري الالماني لكدة القدم شريط الفيديو الذي بثه كالو (34 عاما) على موقعه على فيسبوك، لا سيما بانها وضعت تدابير صحية صارمة على امل الحصول على الضوء الاخضر من السلطات السياسية في البلاد من أجل استئناف الدوري المحلي.

وقالت الرابطة في بيان رسمي "صور سالومون كالو في غرف ملابس هرتا برلين غير مقبولة على الاطلاق".

واعتذر كالو لاعب تشلسي الانكليزي السابق عما بدر منه معترفا انه كان في موقع جيد لمعرفة الاجراءات المتخذة لا سيما بانه يساهم بمشاريع صحية في بلده الام.

وقال كالو "انا آسف اذا كان تصرفي اعطى الانطباع بانني لا اتخذ فيروس كورونا على محمل الجد. اريد ان اتقدم باعتذاري لا سيما بأنني منشغل بمواطني القارة الافريقية لان العناية الطبية هناك ليست بجودة ما نراه في المانيا".

© 2020 AFP