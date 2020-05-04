وباء كورونا: رؤساء بلديات منطقة "إيل دو فرانس" يطالبون الرئيس ماكرون بتأجيل عودة التلاميذ للمدارس

عمدة باريس آن هيدالغو، ترتدي قناعًا، في 9 أبريل 2020 في باريس

طالبت جمعية رؤساء بلديات منطقة "إيل دو فرانس" التي تضم العاصمة باريس والمدن المجاورة لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتأجيل تاريخ إعادة فتح المدارس الابتدائية ودور الحضانة المقرر يوم الإثنين المقبل 11 مايو/أيار. فيما اعتبروا في رسالة مفتوحة نشروها على موقع "لا تريبون" بأن قرار رفع الحجر الصحي المفروض في البلاد منذ 17 مارس يتم "بشكل قسري" من قبل الحكومة.

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وصف رؤساء بلديات منطقة "إيل دو فرانس" قرار عودة التلاميذ إلى المدارس في 11 مايو/ أيار المقبل بـ"غير الواقعي ومن الصعب احترامه"، داعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "تأجيل إعادة فتح المدارس إلى ما بعد هذا التاريخ".

وجاء في رسالة مفتوحة موجهة للرئيس ماكرون مباشرة نشرت على موقع "لا تريبون" "نحن رؤساء بلديات "إيل دو فرانس" نطالب علنا بتأجيل تاريخ العودة إلى المدارس والحضانة في المناطق المصنفة صحيا باللون الأحمر، وبالأخص منطقة "إيل دو فرانس" لغاية إتمام تطبيق برتوكول صحي صارم لمكافحة وباء كوفيد-19 والذي بدأ أصلا التعامل به في بعض المدن الأخرى".

وندد رؤساء البلديات الـ329 الذين وقعوا الرسالة المفتوحة، ومن بينهم عمدة العاصمة باريس آن هيدالغو بقرار إنهاء الحجر الصحي المفروض من قبل الحكومة الذي يتم بشكل "قسري"، مشددين على أن "قرار إنهاء الحجر الصحي يستند إلى رزنامة "قسرية" في وقت لا نملك جميع المعلومات الضرورية لتهيئة السكان قبل هذه العملية".

المسؤولية القانونية

وإلى ذلك، دعا رؤساء البلديات ماكرون إلى "عدم تحملهم المسؤولية القضائية والسياسية والأخلاقية" التي يمكن أن تترتب عن إعادة فتح المدارس ودور الحضانة. وقالوا "في الحقيقة، لا يوجد اليوم أي عائق قانوني يمنع أولياء التلاميذ من متابعة أي رئيس بلدية قضائيا في حال أصيب ابنهم بفيروس كورونا داخل المدرسة أو دور الحضانة".

وأضافوا "علينا أن نتعامل مع هذا الوضع بمرونة ووفق الشروط الصحية المحلية"، داعيين الحكومة إلى "إشراكهم في المشاورات المتعلقة بإعادة فتح المدارس ودور الحضانة"، فيما تساءلوا "كيف يمكن للدولة أن تتخلى عن مسؤولياتها التعليمية والصحية في عز أزمة كورونا وفي وقت قررت فيه تمديد فترة الطوارئ الصحية لغاية 23 يوليو/تموز القادم".

إعطاء الأولوية للأطفال

وجاء في الرسالة كذلك "عدد كبير من رؤساء البلديات لا يملكون المعلومات الكافية بخصوص الأساتذة الذين يودون العودة إلى العمل ولا عدد الموظفين الاجتماعيين الذين سيتكفلون بالتلاميذ بعد ساعات التدريس. ولا حتى عدد التلاميذ الذين سيرجعون إلى المدارس". فيما طلبوا من الحكومة "منح أولوية العودة إلى المدارس وفق الظروف العائلية لكل تلميذ".

وفي نفس الأثناء، نددت العديد من نقابات قطاع التربية بقرار إعادة فتح المدارس ووصفته بـ"التعسفي" فيما تأسفت أخرى لعدم "إشراك أية سلطة طبية قبل اتخاذ مثل هذا القرار".

وأصدرت وزارة التربية الفرنسية بالتعاون مع قطاع الصحة بروتوكولا يحتوي على الإرشادات التي يجب اتباعها في المدارس من قبل التلاميذ والمدرسين أو العاملين الاجتماعيين. أبرزها، غسل الأيدي بشكل منتظم وارتداء الكمامات الواقية من قبل الجميع باستثناء أطفال الحضانة وتخصيص أربعة أمتار مربعة لكل تلميذ، فضلا عن إمكانية تناول الطعام داخل قاعات الدراسة ومنع الألعاب الجماعية في الساحات مثل ممارسة كرة القدم أو ألعاب أخرى من هذ القبيل.

فرانس24

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