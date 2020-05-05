إيمانويل ماكرون يعلن أن التنقلات الدولية ستكون محدودة خلال عطلة الصيف

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حوار مع القناة الفرنسية الأولى تقليص الرحلات والتنقلات الدولية خلال عطلة الصيف حتى داخل الفضاء الأوروبي للحيلولة دون إعادة انتشار فيروس كورونا من جديد. وأضاف أن قرارا في هذا الخصوص سيتم اتخاذه قريبا مع أخذ في الحسبان تطور جائحة كوفيد-19.

إعلان اقرأ المزيد

قال إيمانويل ماكرون في حوار مع القناة الفرنسية الأولى الثلاثاء "من المبكر جدا أن أقول لكم هل سنأخذ أيام عطلة هذه السنة أم لا. لكن ما يمكن تأكيده، هو أننا سنقلل من التنقلات ومن السفر إلى الخارج حتى خلال عطلة الصيف".

وواصل "سنبقى بين الأوروبيين"، مؤكدا أن "في حال تطور وباء كورونا، سيتوجب تقليص الرحلات أكثر"، ضاربا بداية شهر يونيو/حزيران المقبل كموعد "لمعرفة المزيد" حول هذا الموضوع الذي يشغل بال ملايين الفرنسيين.

وواصل الرئيس الفرنسي "لم نربح بعد المعركة ضد فيروس كورونا. هو يعيش معنا، لكن قمنا بتقليص دائرة تفشيه"، مضيفا "سندخل في مرحلة جديدة من حياتنا. وإذا تحلينا كلنا بروح المسؤولية، أنا متأكد أننا سنقضي عليه".

ومنذ بدء انتشار فيروس كورنا، يتساءل الفرنسيون كيف سيقضون أيام العطلة وهل سيستطيعون السفر إلى الخارج أم لا.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة الوطنية والدولية تأثر بشكل ملحوظ بسبب تفشي فيروس كورونا في فرنسا وفي عدة بلدان لا سيما في الصين حيث تراجع عدد السياح الوافدين. فيما تعاني قصور فرنسا المعروفة عالميا، مثل فرساي وشانتييه، من نقص عدد السياح، وتسجل وكالات السفر أرقاما متدنية بلغت مستوى قياسيا.

فرانس24

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك