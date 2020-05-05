تياغو ألكانتارا مدد عقده مع بايرن (تقارير)

كريستوف شتاكه ا ف ب/ارشيف

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ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب)

مدد لاعب خط الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا عقده مع نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم لفترة غير محددة، بحسب ما أفادت تقارير صحافية محلية الثلاثاء.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية الى أن الإسباني البالغ من العمر 29 عاما، مدد عقده مع النادي البافاري، والذي كان من المقرر أن ينتهي في حزيران/يونيو 2021.

ويدافع تياغو عن ألوان بايرن منذ العام 2013 حين انضم الى صفوفه آتيا من برشلونة الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها 25 مليون يورو.

وأحرز لاعب خط الوسط لقب الدوري الألماني مع بايرن ست مرات، ولقب مسابقة الكأس ثلاث مرات، وسجل 31 هدفا في 227 مباراة.

وعمد بطل ألمانيا في المواسم السبعة الماضية، الى تمديد عقود عدد من أفراده في الآونة الأخيرة، مثل المدرب هانزي فليك والمهاجم توماس مولر، وذلك حتى العام 2023.

كما يخوض النادي الذي كان يتصدر ترتيب البوندسليغا بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند قبل توقف المنافسات منتصف آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، في مفاوضات بشأن عقدي قائده حارس المرمى مانويل نوير والدولي النمسوي ديفيد ألابا.

© 2020 AFP