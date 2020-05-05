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فرنسا: 330 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وانخفاض مستمر في عدد المرضى بالعناية المركزة

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رجل يرتدي قناعا واقيا من فيروس كورونا يمشي في مترو باريس أمام ملصق مكتوب فيه "لأجل سلامتنا ارتدي قناعا". 5 مايو/أيار 2020.
رجل يرتدي قناعا واقيا من فيروس كورونا يمشي في مترو باريس أمام ملصق مكتوب فيه "لأجل سلامتنا ارتدي قناعا". 5 مايو/أيار 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع

يستمر الانخفاض في عدد المرضى بالعناية المركزة في فرنسا جراء فيروس كورونا المستجد لليوم السابع والعشرين على التوالي، كما أعلنت الإدارة العامة للصحة الثلاثاء، مشيرة إلى تسجيل 330 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة. وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الوفيات 25 ألفا و531.  

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أعلنت المديرية العامة للصحة في فرنسا الثلاثاء عن تسجيل 330 وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 25 ألفا و531 حالة.

وأكدت انخفاض عدد المرضى في العناية المركزة لليوم السابع والعشرين على التوالي، من 3696 (الإثنين) إلى 3430 (الثلاثاء).

فرانس24/ رويترز

 

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