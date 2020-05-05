فرنسا: 330 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وانخفاض مستمر في عدد المرضى بالعناية المركزة

رجل يرتدي قناعا واقيا من فيروس كورونا يمشي في مترو باريس أمام ملصق مكتوب فيه "لأجل سلامتنا ارتدي قناعا". 5 مايو/أيار 2020. © رويترز

يستمر الانخفاض في عدد المرضى بالعناية المركزة في فرنسا جراء فيروس كورونا المستجد لليوم السابع والعشرين على التوالي، كما أعلنت الإدارة العامة للصحة الثلاثاء، مشيرة إلى تسجيل 330 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة. وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الوفيات 25 ألفا و531.