فيروس كورونا: المملكة المتحدة أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 30 ألف وفاة

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أطباء في مستشفى ليفربول، في شمال غرب بريطانيا، في 18 أبريل/نيسان 2020.

باتت المملكة المتحدة أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة ثلاثين ألف وفاة بفيروس كورونا وثاني بلد أكثر تضررا به عالميا بعد الولايات المتحدة، إذ أشارت الأرقام الأسبوعية من مختلف وكالات الإحصاء الإقليمية الثلاثاء إلى 32 ألفا و313 وفاة بالوباء.

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أشارت الأرقام الأسبوعية من مختلف وكالات الإحصاء الإقليمية في المملكة المتحدة الثلاثاء إلى 32 ألفا و313 وفاة بفيروس كورونا، لتصبح (المملكة) أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة ثلاثين ألف وفاة بالوباء وثاني بلد أكثر تضررا به عالميا بعد الولايات المتحدة.

وكانت آخر حصيلة لوزارة الصحة الإثنين والتي لا تشمل سوى الوفيات في المستشفيات ودور المسنين بلغت 28 ألفا و734 وفاة.

وباتت أعداد الوفيات والأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات تميل إلى الانخفاض.

وقال المحلل في المكتب الوطني للإحصاءات نيك ستريب لشبكة "بي بي سي" إن عدد الوفيات ينخفض ببطء وهو أمر "مطمئن". وأضاف: "في دور العجزة، الوضع مأسوي أكثر". وتابع "سُجل عدد وفيات أكبر بأربع مرات مما كنا نتوقع في هذه الفترة من العام، أي عدد وفيات أكبر بنحو 280% في دور الرعاية بالمسنين من المعدّل في السنوات الخمس الأخيرة، وهذا العدد يرتفع".

وخشية موجة إصابات جديدة، يُفترض أن يتم تمديد إجراءات العزل الخميس، الموعد المحدد لمراجعتها، إلا أن الحكومة تحضر تدابير لتخفيفها ما سيتيح تحريك عجلة الاقتصاد الذي يواجه انهيارا كاملا.

وبحسب وسائل إعلامية، يُفترض أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون استراتيجية الخروج من العزل في كلمة يلقيها مساء الأحد. وكان أعلن الخميس الماضي أن البلاد تجاوزت "ذروة" الوباء.

فرانس24/ أ ف ب

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