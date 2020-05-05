كرة القدم: الدوري الألماني ينتظر الضوء الأخضر السياسي الأربعاء لاستئناف الموسم

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صورة مؤرخة في 9 آب/أغسطس 2019 في دولسدورف للكأس الألمانية قبيل انطلاق مباراة الدور الأول بين بوروسيا دورتموند وأويردنغن

من المتوقع أن تعطي السلطات السياسية في ألمانيا الأربعاء الضوء الأخضر لاستئناف موسم كرة القدم المحترف في منتصف أيار/مايو خلف أبواب موصدة ومع إجراءات صحية صارمة لتفادي أي تفش جديد للفيروس. وستجتمع المستشارة أنغيلا ميركل مع مسؤولي المقاطعات الـ16 لبحث الموضوع.

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ستكون كرة القدم الألمانية على موعد مفصلي الأربعاء مع اجتماع مقرر بين المستشارة أنغيلا ميركل ومسؤولي المقاطعات الـ16 سيبحث في منح الضوء الأخضر لمعاودة منافسات البوندسليغا خلف أبواب موصدة بعد أيام.

ومن المتوقع أن يوافق المجتمعون على عودة المنافسات المحلية المتوقفة منذ منتصف آذار/مارس في منتصف أيار/مايو، من دون مشجعين ومع إجراءات صحية صارمة لتفادي أي تفشٍ جديد للفيروس.

ويحضر الهاجس المالي والاقتصادي كأحد الأسباب الرئيسية لمعاودة النشاط الكروي، إذ تخشى الأندية خسارة عائدات ضخمة لا سيما من إيرادات المباريات والبث التلفزيوني. ويرتبط نحو 56 ألف شخص بقطاع كرة القدم، ويعد استئناف نشاطه محوريا بالنسبة إليهم اقتصاديا ومعيشيا.

الأندية تسعى لتقاسم 300 مليون يورو من حقوق البث

وفي حال التمكن من خوض المراحل التسع المتبقية من منافسات البوندسليغا، ستتمكن الأندية الـ36 الموزعة بالتساوي على الدرجتين الأولى والثانية، من الحصول على إيرادات بث تلفزيوني تقدر بنحو 300 مليون يورو، ما سيخفف من الخسائر المالية المتوقعة جراء توقف يقترب من إتمام شهره الثاني.

أما على صعيد التنافس الرياضي، فقد توقفت منافسات الدرجة الأولى قبل انطلاق المرحلة 26 (من أصل 34)، مع تصدر بطل المواسم السبعة الماضية بايرن ميونيخ بفارق أربع نقاط عن وصيفه بوروسيا دورتموند.

وبحسب المخطط الذي أعدته رابطة الدوري، ستقام المباريات خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين، مع اتباع قواعد صارمة للوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي.

وسيسمح بتواجد 300 شخص كحد أقصى خلال المباراة، على أن يتم تقسيم الملعب إلى "مناطق" منها المستطيل الأخضر والمدرجات و"المنطقة الخارجية".

وستفرض على اللاعبين إجراءات للوقاية، تشمل منع المصافحة والصور الجماعية لكل فريق. كما سيتم ترك أماكن فارغة بين اللاعبين على مقاعد البدلاء.

برشلونة يباشر إجراء فحوصات كورونا للاعبيه

في الدوري الإسباني، أعن نادي برشلونة الثلاثاء أنه سيباشر الأربعاء إجراء فحوصات كشف فيروس "كوفيد-19" للاعبيه، مع عودتهم إلى التمارين الفردية في إطار استعدادات الأندية لاستئناف الدوري المحلي لكرة القدم الشهر المقبل بموجب اقتراح للرابطة.

وقال النادي الكاتالوني في بيان "سيعود الفريق الأول إلى التمارين الأربعاء لإجراء الفحوصات قبل بدء التمارين الفردية في الأيام المقبلة". وتابع متصدر الترتيب قبل تعليق المنافسات منتصف آذار/مارس الفائت: "أعطت الليغا الضوء الأخضر لإجراء هذه الفحوصات بعد تفتيش منشآت النادي هذا الصباح".

وسبق لقطبي العاصمة مدريد، ريال وأتلتيكو، أن أعلنا أنهما سيخضعان لاعبيهم للفحوصات الأربعاء.

ومنحت السلطات الصحية في البلاد الضوء الأخضر، في حين تعاون الاتحاد الإسباني لكرة القدم والرابطة واختصاصيون في المجال الطبي في وضع بروتوكول صحي خاص باستئناف التدريبات "بهدف ضمان سلامة جميع الأشخاص المشاركين".

فرانس24/ أ ف ب

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