مقتل جندي فرنسي في عملية ضد مجموعات جهادية مسلحة في مالي

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خلال عملية ضد مجموعات جهادية مسلحة، قتل الاثنين جندي فرنسي من الفيلق الأجنبي في عملية برخان المنتشرة في منطقة الساحل، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية. وبذلك يرتفع إلى 43 عدد العسكريين الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في منطقة الساحل منذ بداية التدخل العسكري الفرنسي في 2013.

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قتل الاثنين في مالي جندي فرنسي من الفيلق الأجنبي في قوة برخان المنتشرة في منطقة الساحل خلال عملية ضد مجموعات جهادية مسلّحة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وقالت الرئاسة إن القتيل ينتمي إلى كتيبة الخيالة الأولى، وهي نفس الكتيبة التي ينتمي إليها جندي توفّي الجمعة متأثراً بجروح أصيب بها في 23 أبريل/نيسان من جرّاء انفجار عبوة ناسفة لدى مرور آليته.

وبذلك يرتفع إلى 43 عدد العسكريين الفرنسيين الذين قتلوا في منطقة الساحل منذ بداية التدخل العسكري الفرنسي في 2013، بحسب تعداد أجري استنادا إلى أرقام نشرتها هيئة الأركان.

ويذكر أن الجيش الفرنسي ضاعف في الأسابيع الأخيرة عملياته في منطقة الساحل، بين النيجر ومالي، مؤكدا "تحييد" عشرات الجهاديين منذ بداية السنة.

وارتفع عديد قوة برخان من 4500 إلى 5100 عنصر. وتأمل باريس في قلب موازين القوى في المنطقة التي ضاعف فيها الجهاديون هجماتهم خلال الأشهر الأخيرة.

فرانس24/ أ ف ب

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