نادال يعتبر ان ما تبقى من موسم كرة المضرب "ضاع عمليا"

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مدريد (أ ف ب)

اعتبر المصنف ثانيا عالميا الإسباني رافايل نادال أن ما تبقى من موسم 2020 لكرة المضرب "ضاع عمليا" في ظل التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه بات يتطلع الى الموسم المقبل.

وأدت جائحة "كوفيد-19" التي تسببت بوفاة نحو ربع مليون شخص حول العالم، الى شلل شبه كامل في الرياضة، وتعليق منافسات الكرة الصفراء منذ آذار/مارس الماضي وحتى 13 تموز/يوليو المقبل على الأقل، بما شمل إلغاء ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وتأجيل بطولة رولان غاروس الفرنسية الى أيلول/سبتمبر.

لكن نادال اعتبر في مقابلة مع صحيفة "ايه بي سي" الإسبانية الثلاثاء، ان فرص استئناف المنافسات هذا العام باتت ضئيلة.

وأوضح "آمل في ان نتمكن من اللعب في أسرع وقت ممكن، لكن اذا فكرنا بالأمر منطقيا، نحن نسافر كل أسبوع من مكان الى آخر (للمشاركة في الدورات)، نكون على احتكاك (مع الآخرين) في الفنادق والمطارات والأماكن المختلفة".

وتابع "اذا توفرت لي ضمانة بأنه في كانون الثاني/يناير 2021، يمكن ان ينطلق الموسم كما هو معتاد سابقا، سأوافق على ذلك من دون تردد"، في إشارة الى تفضيله التركيز على موسم 2021 بدلا مما تبقى من الحالي.

وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة "إل باييس" نشرت اليوم أيضا، قال الإسباني المتوج بـ19 لقبا في بطولات الغراند سلام "أنا أتطلع قدما الى بطولة أستراليا المفتوحة (العام المقبل، والتي تقام في كانون الثاني/يناير) أكثر مما سيحصل في وقت لاحق هذا العام. بالنسبة إلي، أرى ان (موسم) 2020 ضاع عمليا".

وشدد نادال على ان "شعوري، وأنا أقول ذلك بحزن لكن لن أكذب عليكم، اننا نخسر عاما من حياتنا".

وأضاف "الماتادور" البالغ من العمر 33 عاما، "في عمر 33 أو 34، قيمة ذلك تصبح أكبر مما لو كنت في العشرين من العمر وأمامك أعوام عدة (للتنافس)".

وألمح نادال الى انه في حال استئناف الموسم، سيركز على بطولة فرنسا التي تقام على الملاعب الترابية، وحيث توج بـ12 من ألقابه الـ19 الكبيرة، بدلا من فلاشينغ ميدوز الأميركية.

وبعد قرار منظمي البطولة الفرنسية تأجيل موعدها، باتت الفترة الزمنية الفاصلة بين نهائي فلاشينغ ميدوز وبداية رولان غاروس، عبارة عن أسبوع واحد فقط. وتختتم البطولة الأميركية في 13 أيلول/سبتمبر، بينما من المقرر ان تبدأ البطولة الفرنسية في 20 منه، على رغم ان تقارير صحافية رجحت مؤخرا ان يتم تأجيل موعد انطلاق رولان غاروس أسبوعا إضافيا.

وقال نادال "صراحة لا أعتقد ان الأمر سيحصل (المشاركة في البطولتين). ثمة أسبوع فاصل بين بطولة الولايات المتحدة ورولان غاروس، ولا أعتقد انه يمكننا ان نلعب" في الاثنتين.

© 2020 AFP