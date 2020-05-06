المانيا تنوي السماح باستئناف دوري كرة القدم في ايار/مايو (مسودة اتفاق)

كريستوف ستاكه ا ف ب

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فرانكفورت (أ ف ب)

تنوي المانيا السماح باستئناف دوري كرة القدم الذي توقف منتصف اذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في ايار/مايو الحالي وراء ابواب موصدة بحسب مسودة اتفاق بين المستشارة انجيلا ومختلف الولايات، حصلت على نسخة منها وكالة "فرانس برس".

وجاء في المسودة بان اقامة مباريات الدرجتين الاولى والثانية سيكون "من اجل الحد من الاضرار الاقتصادية" للاندية ال36 وهي فكرة "مقبولة" اعتبارا من تاريخ معين في ايار/مايو سيتم تحديدها خلال اجتماع عير تقنية الاتصال بالفيديو اليوم الاربعاء بين ميركل ورؤساء المقاطعات الالمانية ال16 الذين يملكون الكلمة الفصل للسماح بمعاودة الاحداث الرياضية، في حين تحدثت وسائل الاعلام الالمانية عن تاريخ 21 ايار/مايو لمعاودة النشاط.

وبحسب مسودة الاتفاق، فان "استئناف المسابقات يجب ان تسبقها فترة حجر صحي لمدة اسبوعين بشكل معسكر تدريبي في هذه الحالة".

وتبدو رابطة الدوري الالماني مصممة على انهاء الدوري في 30 حزيران/يونيو لضمان حصول الاندية على ايرادات من حقوق النقل التلفزيوني تقدر بـ300 مليون يورو، في ظل تقارير تشير الى ان 13 ناديا من اصل 36 في الدرجتين الاولى والثانية على شفير الافلاس.

كما يرتبط نحو 56 ألف شخص بقطاع كرة القدم، ويعد استئناف نشاطه محوريا بالنسبة إليهم اقتصاديا ومعيشيا.

وعاودت الاندية الـ18 في دوري الدرجة الاولى تدريباتها في الاسابيع الثلاثة الاخيرة لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد التباعد الاجتماعي حتى على ارضية الملعب.

وتوقفت كرة القدم المحلية، مثلها مثل غالبية النشاطات الرياضية حول العالم، منذ منتصف آذار/مارس الماضي، مع تفشي وباء "كوفيد-19" الذي اقترب عدد وفياته من 250 ألف شخص. لكن ألمانيا بقيت من الدول الكبرى الأقل تأثرا بالوباء على صعيد الوفيات، لاسيما بالمقارنة مع دول البطولات الوطنية الكبرى الأخرى في القارة العجوز والفضل بذلك يعود جزئيا الى الى تكثيف الفحوص.

وكان بايرن ميونيخ يتصدر ترتيب دوري بوندسليغا لدى توقف الدوري متقدما بفارق 4 نقاط عن منافسه المباشر بوروسيا دورتموند.

© 2020 AFP