اليمن: الحوثيون يعلنون عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في صنعاء

شاحنة للشرطة التابعة للحوثيين في صنعاء، اليمن، 19 فبراير/ شباط 2020.

قال وزير الصحة في حكومة الحوثيين في اليمن طه المتوكل الثلاثاء إنه قد تم تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرتهم، مشيرا إلى أن المصاب هو مهاجر صومالي وقد توفي في أحد فنادق العاصمة صنعاء.

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أعلن الحوثيون في اليمن الثلاثاء تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرتهم، مشيرين إلى أن المصاب صومالي وقد توفي في أحد فنادق صنعاء.

وقال وزير الصحة في حكومة الحوثيين طه المتوكل في مؤتمر صحفي الثلاثاء إنه قد تم "اكتشاف حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المستجد لمهاجر صومالي الجنسية".

بؤرة الإصابات في عدن

وبحسب المتوكل، فقد تبلغت سلطات صنعاء بوجود الحالة في أحد الفنادق الأحد، مضيفا "تحركت على الفور فرق التقصي الوبائي إلى الفندق حيث كان المصاب متوفيا". مضيفا "تم أخذ عينة منه للفحص المخبري وأظهرت النتيجة أنه كان مصابا بفيروس كورونا المستجد وكانت حالة مؤكدة".

كما أكد المتوكل أن "فرق التقصي الوبائي قامت بالتحفظ على الجثمان، وتم بعد ذلك تنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير للفندق الذي كان يتواجد فيه وتم الحجر على المخالطين".

وبذلك يصبح عدد الإصابات المسجلة في اليمن حتى الآن 22 بينها أربع وفيات. كما أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها عن تسجيل 21 إصابة بوباء كوفيد-19، بينها ثلاث وفيات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية من أن تفشي فيروس كورونا في اليمن سيؤدي إلى كارثة إنسانية بسبب القطاع الصحي المنهار بفعل النزاع.

فرانس24/ أ ف ب

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