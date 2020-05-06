ريبورتاج: الصحة في أفغانستان.. قطاع منكوب بين ويلات الحرب والعدو الجديد فيروس كورونا

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كشفت أزمة فيروس كورونا عن تخبط كبير يعيش فيه قطاع الصحة في أفغانستان، حيث تدور رحى الحرب منذ أكثر من 40 عاما. وفي السياق، قال وحيد مجروح نائب وزير الصحة "تعتبر الحرب أكبر تهديد فهي تحول الموارد وتتحدى لوجستياتنا.. لكن قلقنا الآن هو أن يتم تجاهل الخدمات الصحية الأساسية وأن تنحصر جميع الجهود في مواجهة وباء كورونا". ومنذ تفشي كوفيد-19 أصيب العشرات من العاملين في مجال الرعاية الصحية في أفغانستان، فيما توفي خمسة أطباء. كما حذرت السلطات من إصابة محتملة لما يقارب 70 بالمئة من السكان.