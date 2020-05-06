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فرنسا: الرئيس ماكرون يعلن عن تدابير لإنقاذ قطاع الثقافة من تداعيات فيروس كورونا

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

تشرع فرنسا بدءا من الأسبوع المقبل في تخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروضة منذ عدة أسابيع لاحتواء فيروس كورونا. لكن قطاع الثقافة لن يكون مشمولا برفع العزل في المرحلة الأولى حسبما قال صحافي فرانس24 عبد الله العالي، الذي أضاف أن صالات العرض والسينما ستبقى مغلقة، كما أن أعمال التصوير السينمائية ستظل معلقة، وبالتالي فإن القطاع الثقافي الذي يوظف أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شخص يعتبر الأكثر تضررا من هذه الأزمة، ولهذا اقتضت الضرورة أن تتخذ السلطات إجراءات لإنقاذ القطاع، حيث تباحث الرئيس إيمانويل ماكرون الأربعاء مع مسؤولين وفنانين وشخصيات تعمل في الحقل الثقافي، وتقرر تمديد دفع التعويضات عن البطالة خصوصا للفنانين والتقنيين الذي يعملون بشكل غير منتظم.