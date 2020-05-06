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فيروس كورونا: إيرانيون يقيمون الشعائر الدينية في رمضان من داخل سياراتهم

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

مشهد يشبه مشاهد أفلام سنيمائية، من داخل سياراتهم وأمام شاشة عملاقة، يحضر هؤلاء الإيرانيون الشعائر الدينية في شهر رمضان بسبب إغلاق المساجد جراء تفشي فيروس كورونا. وفي مرآب مدينة الألعاب إرم غرب البلاد، تصطف مئات السيارات في مواقع محددة قبالة الشاشة. وسيسمح للمساجد باعادة فتح أبوابها أمام المصلين في مئة واثنتين وثلاثين منطقة إدارية أي حوالى ثلث المناطق التي تعتبر منخفضة المخاطر، تحت إجراءات صارمة كالامتناع عن تقديم الطعام والشراب داخلها.