مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني في اشتباك بالقرب من الحدود العراقية (وكالة)

الرئاسة الإيرانية/ا ف ب/ارشيف

عناصر من الحرس الثوري الايراني خلال عرض عسكري في طهران، في 22 ايلول/سبتمبر 2020

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طهران (أ ف ب)

قتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني في اشتباك مع مجموعة "مناهضة للثورة" في محافظة كردستان بغرب البلاد الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إسنا).

وأعلنت الوكالة نقلا عن بيان للحرس الثوري "استشهاد الكولونيل شكيبة سليمي واثنين من مقاتلي الاسلام الشجعان هما جعفر نزمبور وماجد شكري بعد قتال وقتل عدد من العناصر المضادة للثورة".

وأوضح البيان أن الاشتباك وقع بالقرب من بلدة ديواندره بدون ذكر تفاصيل عن المجموعة.

وطوال الجزء الأكبر من السنوات الأربعين الأخيرة، تقاتل إيران المسلحين الأكراد الذين يستخدمون قواعد في كردستان العراق المجاورة لشن هجمات ضد الحرس الثوري ومؤسسات الدولة داخل البلاد.

وأوضح التلفزيون الحكومي الإيراني أن تشييع القتلى الثلاثة سيجري صباح الأربعاء مع مراعاة القواعد الصحية وإجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضت مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

© 2020 AFP