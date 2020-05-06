"ناسا" تعلن أنها تتعاون مع النجم توم كروز لتصوير أول فيلم سينمائي في الفضاء

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قالت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" الثلاثاء إن الممثل الشهير توم كروز يتعاون معها لتصوير أول فيلم روائي طويل في الفضاء، بعد صدور تقارير إعلامية أعلنت أن النجم يعمل على إنجاز الفيلم مع رجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس".

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أعلنت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" الثلاثاء أنها تتعاون مع الممثل الشهير توم كروز لتصوير فيلم سينمائي في الفضاء.

وقال جيم برايدنستاين مدير "ناسا" على تويتر "ناسا متحمسة للعمل مع توم كروز في فيلم على متن محطة الفضاء الدولية".

وأضاف "نحتاج من الإعلام أن يلهم جيلا جديدا من المهندسين والعلماء لتحويل خطط ناسا الطموحة إلى حقيقة".

ولم يقدم برايدنستاين أي تفاصيل لكن التغريدة نشرت بعد تقرير لموقع الترفيه الإلكتروني (ديدلاين) جاء فيه أن كروز يعمل مع شركة تسلا ورجل الأعمال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" في مشروع فيلم سيكون أول فيلم روائي طويل يجري تصويره في الفضاء.

وقال الموقع الاثنين إن مشروع فيلم الإثارة المقترح لا يزال في مراحله الأولى.

ولم يرد ممثلون عن كروز على طلب تعقيب.

ويشتهر كروز (57 عاما) بطل سلسلة أفلام "ميشن إيمبوسيبول" (مهمة مستحيلة) بأداء المشاهد الخطيرة في أفلامه بنفسه. وقاد كروز طائرات مقاتلة في فيلمه القادم "توب غان: مافريك" وتشبث بطائرة وهي تقلع عن الأرض في فيلم "ميشن إيمبوسيبول: روغ نيشن" (مهمة مستحيلة:أمة مارقة) عام 2015 وتسلق برج خليفة في دبي، أطول مبنى في العالم، ضمن أحداث فيلمه "ميشن إيمبوسيبول: غوست بروتوكول" (مهمة مستحيلة: بروتوكول الشبح).

وصدر قرار بتعليق تصوير الجزء السابع من سلسلة أفلام مهمة مستحيلة في فبراير/شباط مع تفشي وباء فيروس كورونا في إيطاليا. وتسبب الوباء في وقف الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في هوليوود وإغلاق دور العرض السينمائي.

فرانس24/ رويترز

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