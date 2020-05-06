وزير الخارجية الأمريكي: لدينا أدلة لا تصل إلى "اليقين" أن مصدر كورونا مختبر في ووهان

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء إن لدى بلاده "أدلة مهمة" لا ترقى إلى درجة اليقين، بأن مختبرا صينيا في ووهان هو مصدر فيروس كورونا المستجد. وردت بكين بالقول إن بومبيو "لا يمكنه أن يقدم دليلا" على اتهاماته، فيما قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فيما يخص فتح تحقيق دولي في هذا الشأن "إن الأولوية هي التركيز على مكافحة الوباء".

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء أن لدى الولايات المتحدة "أدلة مهمة" على أن مختبرا صينيا في مدينة ووهان هو مصدر انتشار فيروس كورونا، ولكنها غير متأكدة من ذلك.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عن تصريحات العديد من المسؤولين الأمريكيين المتناقضة في هذا الشأن، أكد بومبيو أن ليس هناك عدم انسجام وقال "ليس لدينا (إثبات) يقين، و(لكن) هناك أدلة مهمة على أن هذا جاء من المختبر. كلا التصريحين صحيحان".

وتتهم إدارة دونالد ترامب بكين بالتكتم على مدى انتشار الوباء، وتشتبه خصوصا في وقوع حادث في مختبر قريب من ووهان بؤرة كوفيد-19 تسبب بانتقال الفيروس إلى البشر.

تصريحات أمريكية متناقضة

لكن تصريحات أمريكية متناقضة تصدر منذ أسبوع. حيث أكد الرئيس ترامب الخميس الماضي أن لديه عناصر تتيح الاعتقاد إن المختبر هو فعلا مصدر الوباء، في حين أعلن بومبيو أنه يجهل ما إذا كان الأمر على هذا النحو.

والأحد، قال وزير الخارجية إن هناك "عددا هائلا من الأدلة" تثبت هذه الفرضية ولكن من دون أن يعلنها. من جهتها، قالت الاستخبارات المركزية إنها لم تتمكن حتى الآن من التأكيد ما إذا كان الوباء "نتيجة حادث في مختبر ووهان".

وردت بكين على ذلك بقولها إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "لا يمكنه أن يقدم دليلا" على تسرب مثل هذا الفيروس من المختبر "لأنه لا يملكه".

أما بشأن فتح تحقيق دولي، فقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة في جنيف الأربعاء "إن الأولوية هي التركيز على مكافحة الوباء حتى التغلب نهائيا عليه (...) ليس لدينا وقت نضيعه".

وأودى المرض التنفسي الحاد بحياة 256 ألف شخص على الأقل حول العالم وأرغم أكثر من نصف البشرية على البقاء في منازلهم.

فرانس24/ أ ف ب

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