فيديو

الحكومة الفرنسية تكشف الخميس عن الخطة المقترحة لتخفيف الحجر الصحي

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أمام البرلمان، في 28 أبريل/نيسان 2020. © أ ف ب

يعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب بعد ظهر الخميس التدابير الجديدة التي ستدخل الاثنين 11 مايو/أيار حيز التنفيذ في فرنسا، لبدء تخفيف إجراءات العزل الصحي التي فرضت إثر تفشي وباء كورونا. ومن المقرر أن يكشف فيليب عن بعض جوانب الخطة المقترحة، ومن نقاطها الأكثر إثارة للجدل: إعادة فتح دور الحضانة والمدارس الابتدائية، ووسائل النقل المشترك وإعادة فتح الشركات وإمكان التنقل ضمن قطر يبلغ مئتي كيلومتر.