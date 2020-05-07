الدوري الأميركي للمحترفين: اجتماع بين الرابطة ورابطة اللاعبين لبحث سبل استئناف البطولة

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لوس انجليس (أ ف ب)

ذكرت شبكة "اي اس بي ان" الأميركية، الخميس، أن مفوض دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين آدم سيلفر ورئيسة رابطة اللاعبين ميشيل روبرتس سيعقدان الجمعة اجتماعا عبر الهاتف في الوقت الذي تحاول فيه الرابطة وضع خارطة طريقة لعودتها المحتملة للمنافسات.

وسيكون الاتصال بين سيلفر وروبرتس بمثابة فرصة للاعبين لطرح مخاوفهم وتساؤلاتهم على مسؤولي اللعبة، حول كيفية استئناف البطولة.

وعُلّقت منافسات الدوري منذ منتصف آذار/مارس بعد مرحلتين فقط على انطلاقه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، أسوة بكل المسابقات الرياضية المحترفة في البلد الأكثر تضررا من الوباء حول العالم.

وقارب عدد الوفيات الناتج عن فيروس "كوفيد-19" في الولايات المتحدة وحدها 75 ألف شخص، من ضمن ما يفوق مليون و260 ألف حالة معلنة.

وتستشف الرابطة السبل الكفيلة بإعادة الحياة إلى ملاعب الـ"إن بي ايه"، حيث تفتح الأندية انطلاقا من غد الجمعة مرافق التدريبات الفردية بعدما خففت السلطات المحلية قيود الحجر الصحي، لكنها ستجري بموجب بروتوكولات سلامة صارمة، علما أن بعض الفرق تعتزم التريث في الموضوع.

واعلن مدرب لوس انجليس ليكرز فرانك فوغل الاربعاء انه ليس في عجلة من امره لاعادة فتح مقر التدريب الخاص بالفريق "ايل سيغوندو"، معربا عن اعتقاده بأن اي استئناف للبطولة لا يزال احتمالا بعيد المنال.

وقال "ثمة عنصر توازن تنافسي في هذا الامر انا شخصيا لست حقا مهتم (...) أعتقد أننا ما زلنا بعيدين عن استئناف اللعب".

بدوره أبدى مالك نادي دالاس مافريكس مارك كوبان قلقه من العودة في حين لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين حول اختبار الأفراد الذين لا يعانون من أعراض فيروس "كوفيد-19".

وقال كوبان للمدونة الصوتية "77 دقيقة في الجنة" الخاصة بموقع "أثليتيكس" على شبكة الانترنت "على الرغم من أنه يمكننا المحاولة باتخاذ جميع أنواع الاحتياطات، إلا أن الأمر لا يستحق كل هذا العناء - لا سيما عندما يبقى لاعبونا باللياقة المطلوبة وانهم يخرجون في الهواء الطلق والعمل بطرق مختلفة، أنا فقط لا أعتقد أن المخاطرة تستحق العناء".

© 2020 AFP