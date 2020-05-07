الهند: خمسة قتلى ونحو ألف شخص في المستشفيات إثر تسرب للغاز في مصنع كيميائي

© - أ ف ب

أمام مصنع "آل جي بوليمرز" الذي شهد تسربا للغاز في مدينة فيزاخابتنام الهندية في 07 أيار/مايو 2020

تسرب للغاز في مصنع لمواد كيميائية في جنوب شرق الهند تسبب بمصرع خمسة أشخاص على الأقل ونقل نحو ألف شخص إلى المستشفيات، حسبما أعلنت السلطات. وأوضحت الشرطة الهندية أن الغاز تسرب من خزانين يزنان خمسة آلاف طن لم يكونا يخضعان لمراقبة بسبب إجراءات العزل المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

إعلان اقرأ المزيد

أكدت الشرطة الهندية مصرع خمسة أشخاص على الأقل إثر تسرب للغاز في مصنع لمواد كيميائية في جنوب شرق الهند نقل بسببه أيضا ألف شخص على الأقل إلى مستشفيات حسب السلطات المحلية.

وأوضحت الشرطة أن الغاز تسرب من خزانين يزنان خمسة آلاف طن لم يكونا يخضعان لمراقبة بسبب إجراءات العزل المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصرح سواروب راني المسؤول في شرطة فيزاخابتنام بولاية أندرا براديش "يمكننا أن نؤكد حاليا أن خمسة أشخاص قتلوا". وأضاف أن "سبعين شخصا على الأقل غائبون عن الوعي، وبين مئتين و500 شخص في المجموع تجري معالجتهم".

لكن الطبيب بي كا نايك منسق مستشفيات المنطقة قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن "ألف شخص على الأقل في مناطق محيطة بموقع تسرب الغاز نقلوا إلى مسشتفيات عامة وخاصة في فيزاخاباتنام".

وأضاف أن حصيلة الخسائر البشرية قد تكون أكبر من ذلك بكثير، موضحا "ما زلنا في وقت مبكر من الصباح وهناك أشخاص نائمون في بيوتهم وغير واعين". وتابع أن "السلطات تقوم بالتفتيش (المنازل) أيضا ونعمل على نقل الناس إلى مستشفيات".

ويقع المصنع الذي تشغله شركة "آل جي بوليمرز" في إحدى ضواحي مدينة فيزاخابتنام المرفأ الصناعي في ولاية أندرا براديش. ويبلغ عدد سكان المدينة حوالي خمسة ملايين نسمة.

وأوضح راني لوكالة الأنباء الفرنسية أن الغاز "لم يكن يخضع لإشراف بسبب إجراءات الإغلاق، وحدث تفاعل كيميائي وارتفاع في درجة الحرارة داخل الخزانين وتسرب الغاز لهذا السبب".

وتابع "تلقينا اتصالا من القرويين سكان المنطقة حوالي الساعة 03,30 من صباح اليوم (الخميس) تحدثوا عن غاز في الهواء".

وأكد راني "توجهنا إلى المكان على الفور. كانت رائحة الغاز قوية ولم يكن من الممكن البقاء في المكان أكثر من بضع دقائق، وبدأ العمال العمل حوالي الساعة الرابعة".

وشهدت الهند في كانون الأول/ديسمبر 1984 أسوأ كارثة صناعية في التاريخ عندما تسرب مبيد للحشرات من مصنع في مدينة بوبال بوسط البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك