بطولة المانيا: رئيس الرابطة يحذر الاندية بانها تحت "التجربة"

ارني ديديرت بوول/ا ف ب/ارشيف

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برلين (أ ف ب)

حذر رئيس رابطة الدوري الالماني لكرة القدم كريستيان سيفرت اندية بلاده بانها تحت "التجربة" ويتعين عليها الالتزام بالتعليمات الصحية الصارمة عندما يستأنف دوري بوندسليغا نشاطه الاسبوع المقبل.

وتوقف الدوري المحلي منتصف اذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن الرابطة حصلت على الضوء الاخضر من السلطات السياسية في البلاد وقررت استئناف المنافسات في 16 من الشهر الحالي.

وقال سيفرت في مؤتمر صحافي عقده الخميس في فرانكفورت "يجب ان تكون الامور واضحة للجميع: نحن نلعب قيد التجربة. اتوقع من الجميع ان يتحمل مسؤولياته".

وستجمع المباراة الاولى بين طرفي منطقة الرور الصناعية بوروسيا دورتموند وشالكه، علما بان بايرن ميونيخ يتصدر الدوري بفارق 4 نقاط عن دورتموند.

واعتبر سيفرت بان المانيا قد تعبد الطريق امام دوريات اخرى مثل انكلترا واسبانيا وايطاليا لتعاود النشاط، في حين قررت فرنسا انهاء الموسم وقال في هذا الصدد "هذه الفكرة قد تكون بمثابة خريطة الطريق".

ويتعين على الفرق الالمانية الخضوع للحجر الصحي على مدى 7 ايام قبل استئناف الدوري المقرر ان ينتهي في اواخر حزيران/ينيو.

وأكد سيفرت بانه سيتم السماح للاندية الالمانية باستبدال خمسة لاعبين بدلا من ثلاثة في حال اقر مجلس الاتحاد الدولي (ايفاب) الاقتراح المقدم له بهذا الصدد في اجتماعاته الجمعة.

© 2020 AFP