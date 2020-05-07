رئيس الوزراء الفرنسي يعلن بدء رفع الحجر الصحي تدريجيا انطلاقا من 11 مايو

أعلن رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب الخميس الرفع التدريجي للحجر الصحي في 11 من الشهر الجاري. وقال في كلمة له بالمناسبة: إن "الحصيلة الطبية تشجعنا على الرفع التدريجي للحجر الصحي انطلاقا من 11 مايو. هذه مرحلة جديدة في صراعنا ضد الوباء وهذا خبر سار لفرنسا والفرنسيين". وفرضت الحكومة الفرنسية الحجر الصحي منذ 17 مارس/آذار للحد من انتشار فيروس كورونا.

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أعلن رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب الخميس أن رفع الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا سيبدأ بشكل تدريجي في 11 من الشهر الجاري. وأوضح أن منطقتين في البلاد، لا تزالان مهددتين بانتشار الفيروس، وهي مايوت وباريس وضواحيها، لذلك ستظل المؤسسات التعليمية والحدائق مغلقة بهما.

وأوصى رئيس الحكومة الفرنسية الأشخاص المهددين بالإصابة، وتحديدا المسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة، بمواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية على الرغم من تخفيف الحجر الصحي.

رئيس الحكومة الفرنسية يقدم خطة لرفع الحجر

وقال فيليب إنه بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالوباء: "ليس هناك فرض حجر صحي" لكن يجب الالتزام "بقواعد الحذر"، معتبرا أن الوسيلة الوحيدة اليوم لعدم الإصابة اليوم بالفيروس هي "الحماية"، في غياب دواء ولقاح ضد الفيروس في الوقت الحالي.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي أن حكومته تحاول "التوفيق بين ضرورة العودة إلى الحياة الطبيعية واحترام كل الاحتياطات التي ستمنع عودة انتشار الوباء".

وسيعود بموجب رفع الحجر الاثنين المقبل التلاميذ إلى المدارس، كما دعت الحكومة إلى مواصلة العمل عن بعد، لتفادي الاكتظاظ في وسائل المواصلات، التي ستشهد بدورها عددا من التعديلات، حتى تسمح بتطبيق قاعدة التباعد الاجتماعي، وفرضت الحكومة على مستخدميها ارتداء الكمامات، وستفرض غرامات على المخالفين منهم.

فرانس24

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