فرنسا: 178 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وسط انخفاض مستمر للحالات في العناية المركزة

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سجلت فرنسا تراجعا في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا مع الإعلان عن 178 وفاة جديدة، ما يرفع عدد ضحايا وباء كوفيد-19 الإجمالية في البلاد إلى 25987، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفرنسية في بيان الخميس.

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ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا بواقع 178 حالة أو 0.7 بالمئة إلى 25987 الخميس، وهو أقل معدل للزيادة منذ أربعة أيام.

والأربعاء سجلت البلاد 278 وفاة جديدة بفيروس كورونا لكن مع استمرار وتيرة تراجع أعداد المرضى في أقسام العناية المركزة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء إدوار فيليب إن بلاده ستشرع في تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة على مستوى البلاد منذ شهرين تقريبا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزة تراجع بنحو 186 أو 5,9 بالمئة إلى 2961، وهو إجمالي يقل عن حاجز الثلاثة آلاف للمرة الأولى منذ 25 مارس/آذار.

ويقل عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة، وهو مقياس أساسي لقدرة المنظومة الصحية على التعامل مع الوباء، بكثير الآن عن نصف الذروة التي شهدتها البلاد في الثامن من أبريل/نيسان وبلغت 7148 مريضا.

كما تراجع عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات من جديد إلى 23208 من 23983، مواصلا انخفاضا مستمرا منذ ثلاثة أسابيع وفيما يمثل تراجعا بنسبة 30 بالمئة تقريبا عن ذروة مسجلة في 14 أبريل/نيسان بلغت 32292 مصابا.

فرانس24/ رويترز

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