فيروس كورونا: أكثر من 150 ألف وفاة في أوروبا المنطقة الأكثر تضررا بالعالم

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تعد أوروبا أكبر ضحايا فيروس كورونا على مستوى العالم، مع تسجيلها أكثر من 150 ألف وفاة أغلبهم في بريطانيا، إيطاليا، إسبانيا، وفرنسا، حسبما كشفت حصيلة جديدة نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية الخميس.

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تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 150 ألف شخص في أوروبا فقط، نحو 75 بالمئة منهم في المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وفق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية الخميس الساعة 9:10 ت غ.

وبإجمالي 150249 وفاة من بين 1641959 إصابة، تكون أوروبا أكثر القارات تضررا في العالم بالوباء الذي أودى بحياة 263573 شخصا.

وتسجل بريطانيا أعلى عدد وفيات في أوروبا بعد تسجيلها 30076 حالة وفاة، تليها إيطاليا 29684، إسبانيا 26070، وفرنسا 25809.

وعلى الصعيد العالمي، أودى وباء كوفيد-19 بحياة أكثر من 263 ألف شخص منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتم إعداد هذه الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة الأنباء الفرنسية من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

فرانس24/ أ ف ب

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