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فيروس كورونا: الجزائر الأولى عربيا من حيث عدد الوفيات والسعودية بالنسبة للإصابات

نشرت في: آخر تحديث:

إجراءات مكافحة فيروس كورونا في الجزائر. 19 أبريل/نيسان 2020.
إجراءات مكافحة فيروس كورونا في الجزائر. 19 أبريل/نيسان 2020. © رويترز (أرشيف).
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : عمار المقدمي

سجلت جميع الدول العربية ارتفاعا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا. وحسب آخر الإحصائيات فإن عدد الإصابات بلغ قرابة 93 ألف حالة تتركز أكثر من 75 بالمئة منها في دول الخليج العربي. وكسائر الدول خففت بعض دول المنطقة إجراءات العزل تدريجيا بحلول شهر رمضان، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من مخاطر مرتبطة بتلك الخطوات. وتحتل السعودية الصداراة عربيا من حيث عدد الإصابات، فيما تحتل الجزائر رأس قائمة الدول العربية التي سجلت أكبر عدد من الوفيات جراء تفشي وباء كوفيد-19.

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