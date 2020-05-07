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فيروس كورونا: جونسون يعد باستراتيجية لتخفيف إجراءات العزل في بريطانيا

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أطباء في مستشفى ليفربول، في شمال غرب بريطانيا، في 18 أبريل/نيسان 2020.
أطباء في مستشفى ليفربول، في شمال غرب بريطانيا، في 18 أبريل/نيسان 2020. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع

باتت المملكة المتحدة البلد الأوروبي الأول من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والبلد الثاني الأكثر تضررا عالميا بعد الولايات المتحدة، وتجاوز العدد 30 ألف وفاة. ما عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لانتقادات لاذعة ولهجوم من المعارضة. ووعد جونسون بدراسة البيانات والكشف عن استراتيجية لتخفيف إجراءات العزل يمكن أن تبدأ اعتبارا من الاثنين، معبرا في الوقت نفسه عن رغبته في تجنب موجة ثانية من انتشار الفيروس. 

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