فيروس كورونا: لوحة "أبطال خارقون" للفنان بانكسي تكريم للطواقم الطبية في بريطانيا

رسم للفنان بانكسي بعنوان "مغير اللعبة" عرض في مستشفى ساوثهامبتون العام في بريطانيا. 6 مايو/أيار 2020

أهدى الفنان المجهول بانكسي عملا جديدا للطواقم الطبية التي تحارب فيروس كورونا في بريطانيا، والتي باتت من أكبر ضحايا وباء كوفيد-19 في العالم. وسيطرح هذا العمل لاحقا للبيع في مزاد لجمع التبرعات لفائدة جمعيات خيرية مرتبطة بنظام الصحة الوطني في المملكة المتحدة.

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عُرض عمل جديد لفنان الشارع البريطاني بانكسي مهدى لجهاز الصحة الوطني، كتحية للطواقم الطبية التي تحارب فيروس كورونا في ثاني أكثر الدول تأثرا بهذا الوباء.

كما نشر الفنان صورة للعمل عبر "إنستغرام" وهو يظهر صبيا يرتدي سروالا بحمالات يلعب مع ممرضة ترتدي عباءة بطل خارق.

وتأتي بقعة الألوان الوحيدة في العمل الفني هذا الذي يحمل اسم "غايم تشينجر" من الصليب الأحمر المرسوم على بزة الممرضة فيما يظهر سوبرمان وباتمان مهملين في سلة إلى جانب الصبي.

وكتب الفنان الذي لا تعرف هويته في رسالة إلى الطواقم العاملة في المستشفيات "شكرا لكل ما تقومون به. آمل بأن يضفي هذا العمل بعض النور على المكان مع أنه بالأسود والأبيض فقط".

وقد علق العمل على جدار ممر في مستشفى ساوثهامبتون في جنوب إنكلترا، على أن يعرض بشكل علني ما إن ترفع إجراءات الحجر الصحي حسبما قالت ناطقة باسم بانكسي.

وسيطرح العمل لاحقا للبيع في مزاد لجمع التبرعات لجمعيات خيرية مرتبطة بنظام الصحة الوطني في بريطانيا.

وسبق أن حققت أعمال للفنان ملايين الدولارات في مزادات علنية.

فرانس24/ أ ف ب

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