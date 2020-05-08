الصين: عودة ناجحة لمركبة الفضاء الجديدة إلى الأرض بعد مهمة تجريبية

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سجلت مركبة الفضاء الصينية الجديدة عودة ناجحة إلى الأرض الجمعة بعد مهمة تجريبية، حسب ما أعلنت السلطات. ويشكل ذلك نجاحا تكنولوجيا كبيرا من شأنه السماح لبكين الشروع ببناء محطة فضائية كبيرة يتوقع أن يبدأ العمل عليها خلال السنة الحالية على أن تنجز في العام 2022. وتأمل بإرسال مهمة مأهولة إلى القمر في غضون عشر سنوات.

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أعلنت السلطات الصينية الجمعة أن مركبتها الفضائية الجديدة غير المأهولة التي أطلقت الثلاثاء الماضي، "حطت بنجاح" على الأرض بعد مهمة تجريبية، ما يشكل نجاحا تكنولوجيا من شأنه السماح لبكين الشروع ببناء محطة فضائية كبيرة يتوقع أن يبدأ العمل عليها خلال السنة الحالية على أن تنجز في العام 2022.

وحطت مركبة العودة إلى الأرض عند الساعة 13:49 (الساعة 05:49 ت غ) في موقع هبوط محدد مسبقا في شمال البلاد، على ما أوضحت وكالة الفضاء المكلفة الرحلات المأهولة. ونشرت صورة لعملية هبوط المركبة التي أبطأتها ثلاث مظلات بيضاء وحمراء، في صحيفة "الشعب" الرسمية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني.

وتهدف هذه المركبة بشكل أساسي إلى نقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء المقبلة وإجراء رحلات مأهولة إلى القمر.

والمركبة الجديدة معروفة بأنها أكثر أمانا، وأسرع وأكثر مقاومة للحر وأطول (8,8 أمتار) وأثقل (21,6 طنا). وهي قادرة على نقل مزيد من رواد الفضاء (ستة بدلا من ثلاثة) ويمكن إعادة استخدامها بشكل جزئي. ومن شأنها إجراء مهمات أبعد في الفضاء تتطلب سرعة أكبر وحماية أفضل من درجات الحرارة القصوى.

وتستثمر الصين، والتي تأمل بإرسال مهمة مأهولة إلى القمر في غضون عشر سنوات، مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي ووضعت عدة أقمار اصطناعية في المدار لحسابها أو لحساب دول أخرى.

وأصبحت مطلع 2019 أول دولة في العالم تنجح في عملية هبوط مسبار على سطح الجانب المظلم من القمر.

فرانس24/ أ ف ب

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