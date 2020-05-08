زلاتان يرفص على إيقاعه... حتى في زمن كورونا

جوناثان ناكستراند ا ف ب/ارشيف

السويدي زلاتان ابراهيموفيتش (وسط) خلال مشاركته في حصة تدريبية في بلاده في 17 نيسان/أبريل 2020.

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ستوكهولم (أ ف ب)

بينما كان زملاؤه في صفوف نادي ميلان الايطالي يخضعون للحجر الصحي منذ شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، ثابر النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش على متابعة تدريباته اليومية بعد عودته الى بلاده.

فرضت إجراءات الإغلاق التي اعتمدت للحد من تفشي "كوفيد-19"، منع التمارين بالنسبة الى أندية كرة القدم في أوروبا، قبل ان يتم استئناف ذلك بشكل تدريجي في دول عدة، أبرزها ألمانيا التي تستعد لمعاودة نشاط دوري كرة القدم المحلي في 16 أيار/مايو من دون جمهور.

أما الدول الأخرى، فسمح بعضها بمعاودة التمارين ولكن ذلك لا يزال بشكل فردي حاليا وبالحد الأدنى، مع اعتماد قيود صحية صارمة.

بيد أن الإجراءات في مواجهة تفشي وباء "كوفيد-19" في السويد كانت أخف مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأخرى مثل إيطاليا وإسبانيا وإنكلترا وفرنسا، وإن كان تم تأجيل الدوري الذي كانت انطلاقته مقررة في الرابع من نيسان/أبريل قبل تأجيل الموعد.

لكن التدريبات استمرت، مع الابقاء على منع الاحتكاك المباشر خلالها.

ظهر إبراهيموفيتش (38 عاما) على العشب الاصطناعي لملعب "تيلي 2 أرينا" (جنوب ستوكهولم) يوميا مع لاعبي هاماربي، نادي الدرجة الأولى الذي يملك حصة فيه، وذلك منذ عودته من ايطاليا برفقة عائلته في آذار/مارس بعد توقف "سيري أ".

ويقول الصحافي في شبكة "تي في 4" السويدية مارتن بيترسون لوكالة فرانس برس "من الواضح أنه (ابراهيموفيتش) يملك امكانيات مختلفة تماما للمحافظة على لياقته البدنية مقارنة بلاعبي الدوري الإيطالي الذين بقوا في ايطاليا".

- عودة دائمة؟ -

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل يسرّع انتشار فيروس كورونا المستجد بعودة ابراهيموفيتش الى الدوري السويدي، حيث بدأت مسيرته قبل 20 عاما وتحديدا في صفوف مالمو؟

خاض "إيبرا" مسيرة كبيرة في العقدين الأخيرين، وتنقل بين أندية كبرى في القارة العجوز مثل أياكس أمستردام الهولندي، يوفنتوس وإنتر وميلان في إيطاليا، برشلونة الإسباني، مانشستر يونايتد الإنكليزي، وصولا الى لوس أنجليس غالاكسي الأميركي حيث أمضى موسمين، عاد بعدهما الى النادي اللومباردي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعقد حتى نهاية هذا الموسم.

وبحسب التقارير الصحافية الإيطالية، يتوقع ان يعود اللاعب الى ميلانو اليوم الجمعة.

وبحسب صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، كان ايبراهيموفيتش والعاجي فرانك كيسييه الغائبين الوحيدين في ميلان الثلاثاء عن الفحوص الطبية المطلوبة من النادي قبل معاودة فريقه التدريبات الفردية.

واستأنف لاعبو الأندية الإيطالية التدريبات الفردية، لكن يتعين عليهم انتظار تاريخ 18 أيار/مايو على الأقل لإمكانية اجراء التدريبات الجماعية.

من جهته، نقل التلفزيون السويدي عن مصادر مقربة من اللاعب قوله في نيسان/أبريل "اذا عاودنا (المنافسات) في 4 أيار/مايو، سأعود في 3 منه. اذا عاودنا في 9 أيار/مايو ساعود في الثامن منه".

لكن في السويد أيضا، تتضارب التقارير الصحافية بشأن نواياه المستقبلية، بين حديث عن رغبته في تمديد عقده مع الـ"روسونيري"، وأخرى تلمح الى رغبته بالعودة بشكل دائم.

ويقول بيترسون "لدي انطباع بأن هاماربي ليس خيارا مستبعدا بالكامل في المستقبل" بالنسبة لابراهيموفيتش.

والى جانب غياب كأس دوري الابطال عن خزائن ايبراهيموفيتش رغم مسيرته المظفرة، يعتقد بيترسون أن الهداف العملاق "لا يزال يفتقد لقب الدوري السويدي، ربما يغريه هذا الأمر؟".

وكان إبراهيموفيتش قد قال في تصريحات سابقة "لدي عقد مع ميلان، وأنتظر لأرى كيف سينتهي، هذا في حال انتهى"، مضيفا "قلت بأني أريد مزاولة كرة القدم لأطول فترة ممكنة".

وتابع "لا ندري ماذا يمكن أن يحصل".

مسيرة كروية بعيدا من أرض الملعب ربما؟ سؤال يدغدغ مخيلته، اذ سبق له القول لصحيفة "سفنسكا داغبلادت" المحلية "أريد أن أتعلم امورا جديدة عن كرة القدم، من زاوية مختلفة. سأساهم الى جانب (الملعب)، وليس على الملعب بحد ذاته".

ولم يغلق رئيس نادي هاماربي ريتشارد فون ايكسكول الباب أمام امكانية دفاع ايبراهيموفيتش عن الوان فريقه في المستقبل، لكنه قال لصحيفة "داغينز نيهيتر" إن "هذا الأمر لا يعود إلينا" فقط.

© 2020 AFP